الرياض 6 ذو الحجة 1445 هـ الموافق 12 يونيو 2024 م واس
أعلنت اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية نتائج التقييم التشغيلي الأول لعام 2024م الخاص بإستراتيجية دعم وتطوير الاتحادات الرياضية للفترة الزمنية من مارس 2023م وحتى شهر مارس للعام الحالي بعد تدشينها في نوفمبر 2021م بميزانية تقدر بمليارين و600 مليون ريال سعودي كإحدى مبادرات برنامج جودة الحياة الرامية لإحداث نقلة تطويرية في الاتحادات الرياضية السعودية.
وارتفع عدد الاتحادات واللجان المشمولة في الإستراتيجية إلى 66 اتحاداً ولجنة، بعد ضم 12 اتحاداً ولجنة وهي الاتحاد السعودي للجمباز، والاتحاد السعودي للملاكمة والركل، والاتحاد السعودي للبوتشيا، والاتحاد السعودي لألعاب الجلوس والكراسي، والاتحاد السعودي للإعاقات البصرية، والاتحاد السعودي لألعاب القوى البارالمبية، والاتحاد السعودي للسباحة البارالمبية، والاتحاد السعودي للرياضات الثلجية، والاتحاد السعودي للإنقاذ والسلامة، واللجنة السعودية للكوراش، واللجنة السعودية لكرة الشبكة، واللجنة السعودية للألعاب الشعبية.
وسجلت نتائج التقييم، زيادة ملحوظة في معدل التطور التشغيلي، الذي قفز إلى 41% في الاتحادات واللجان الـ66 المشمولة في الإستراتيجية.
واشتمل التقييم على معايير أكثر شمولية وصعوبة تزداد عاماً بعد عام، في محاور مؤشرات الأداء الرئيسية والأهداف، والتنظيم والحوكمة في جوانب الهيكل التنظيمي، ومجلس الإدارة، والتدريب والتطوير، والموظفين، وجانب التنفيذ الذي تضمن الترويج والاتصال، والإدارة المالية، وتقنية المعلومات، والرعاية والشراكات، والتعاون مع اللجنة المنظمة لدورة الألعاب السعودية.
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