كين 19 يونيو 2024 (شينخوا) أطلق مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي (إثراء) السعودي النسخة الصينية لكتاب “المعلقات لجيل الألفية” بالتعاون مع جامعة بكين، وذلك أثناء مشاركته في الدورة الـ30 لمعرض بكين الدولي للكتاب التي انطلقت فعالياتها اليوم الأربعاء في العاصمة الصينية بكين.
وقال عبد الله محمد الحواس، رئيس مكتبة إثراء خلال مراسم الإطلاق التي عقدت اليوم الأربعاء في جناح المملكة العربية السعودية في المعرض، إن مركز إثراء أطلق كتاب “المعلقات لجيل الألفية” باللغة الصينية بالتعاون مع قسم اللغة العربية وثقافتها في جامعة بكين، وهي ضمن ست لغات ترجم إليها هذا الكتاب الذي يحتضن بين صفحاته المعلقات العشر الشهيرة، حيث يرويها بمفردات وتراكيب لغوية سهلة الوصول لعقول وقلوب الجيل الجديد، ناقلا ماضي وتاريخ الإنسان في شبه الجزيرة العربية.
وأضاف الحواس أن المركز يقدم في هذا الكتاب المعلقات العشر لجيل الألفية احتفاء بالقيم الإنسانية والجمالية والفلسفية الغزيرة التي تفيض بها، وتوظيفا لمكنونات ودلالات هذه القصائد لإلهام عقول أبناء الجيل المعاصر ووجدانهم، وفتحا لآفاقهم نحو أفكار وأشكال جديدة من التعبير والفهم الثقافي، وعرضا لجماليات اللغة العربية الخالدة، فيما يشبه النافذة المُطلة على ثقافة شبه الجزيرة العربية وتاريخها، وحياة إنسانها منذ آلاف السنين.
يذكر أن مركز إثراء، الذي أسسته شركة أرامكو السعودية، يشارك في معرض بكين الدولي للكتاب لأول مرة، تزامنا مع كون السعودية ضيف شرف الحدث الذي ستستمر فعالياته خلال الفترة بين 19 و23 يونيو الجاري، ويعرض أكثر من 220 ألف كتاب باللغة الصينية ولغات أخرى.
بدوره، أوضح طارق الخواجي، المستشار الثقافي في مركز إثراء أن مشاركة المركز تأتي بوصفه وجهة ثقافية عالمية ومعلما يستقبل ملايين الزوار من شتى أنحاء العالم سنويا، ما يعزز من دور الحراك الثقافي في المنطقة، والمشاركة في معرض بكين الدولي للكتاب ضمن الدور الذي يسعى إليه المركز في زيادة آفاق التوسع الثقافي وتعزيز سبل التعاون المعرفي، مشيرا إلى أن “مشاركتنا ما هي إلا نافذة إلى مبادراتنا في المركز ومنها إلى ثقافتنا السعودية، ونحن مستعدون لتعميق العلاقات الثقافية التي قد تقود إلى فهم أعمق وتبادل إيجابي مثمر”.
ومن جانبه، قال لين فنغ مين، الأستاذ في جامعة بكين والمشرف على ترجمة كتاب “المعلقات لجيل الألفية” من العربية إلى الصينية أن المعلقات لا تساعدنا على تقدير الجمال الأدبي للعصر الجاهلي فحسب، بل تمكننا أيضا من فهم بيئة المجتمع والحالة الإنسانية والأوضاع السياسية والاقتصادية والعسكرية والدبلوماسية في ذلك الوقت. لذلك، يمكن للقراء الصينيين فهم الثقافة العربية من خلال ترجمة “المعلقات لجيل الألفية”.
وتأسس معرض بكين الدولي للكتاب في عام 1986، ويعتبر من بين أكبر معارض الكتاب في العالم، كما أصبح أحد معارض الكتاب الدولية الرئيسية في الصين ومن أهم منصات تداول حقوق الطبع والنشر. ويحضر المعرض هذا العام حوالي 1600 عارض من 71 دولة ومنطقة في أنحاء العالم، مع التركيز على التعلم المتبادل والتعاون بين الحضارات.