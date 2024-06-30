الطائف – واس
تأهل المنتخب السعودي رسميًا للدور نصف النهائي لبطولة الديار العربية لمنتخبات غرب آسيا، والتي تستضيفها محافظة الطائف، عقب تعادله مساء السبت مع المنتخب العماني على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بهدف لكل منهما.
وفي المباراة الأخرى لحساب ذات المجموعة تعادل المنتخب الكويتي مع نظيره اليمني على ملعب عكاظ بهدف لمثله، ليختتم الدور بصدارة المنتخب السعودي للمجموعة الأولى برصيد خمس نقاط، وبفارق الأهداف عن المنتخب اليمني الذي حل ثانيًا، في حين ينتظر المنتخب اليمني نتائج مباريات الأحد للدخول في حسابات أفضل ثاني للتأهل للدور نصف النهائي، فيما حل منتخب عمان في المركز الثالث بأربع نقاط، والمنتخب الكويتي في المركز الرابع والأخير بنقطة واحدة.