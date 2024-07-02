اتحاد الغرف يشكل أول لجنة وطنية للأمن الغذائي بالقطاع الخاص
الرياض: رشاد الخير مركز اتحاد الغرف الإعلامي
أعلن اتحاد الغرف السعودية تشكيل أول لجنة وطنية خاصة من نوعها للأمن الغذائي وانتخاب شاكر بن عساف الشريف رئيسًا، والدكتور عبدالله مرعي بن محفوظ نائبًا للرئيس وذلك للدورة (1444-1447)
وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تشكيل لجنة تعنى بقطاع الأمن الغذائي تحت مظلة القطاع الخاص ممثلًا باتحاد الغرف، وذلك بعد عام واحد من تأسيس الهيئة العامة للأمن الغذائي بما يعكس تجاوب القطاع الخاص السعودي مع خطط وتوجهات الدولة التنموية والاقتصادية.
وتأتي هذه الخطوة متسقة مع توجهات الاتحاد لمواكبة القطاعات الاقتصادية الحديثة التي ركزت عليها رؤية 2030، ومنها قطاع الأمن الغذائي إذ أطلقت الرؤية عدد من المبادرات والاستراتيجيات التي تضمن توفر السلع الرئيسية والإمداد الغذائي وتعزيز المخزون الاستراتيجي بالمملكة.