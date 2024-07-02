بكين 2 يوليو 2024 (شينخوا) بدأ القمر الاصطناعي الصيني فنغيون-3 إف (إف واي-3 إف) خدماته التشغيلية رسميا يوم الاثنين الماضي بعد مراجعات اختبار نظام التطبيق الأرضي في المدار وعمليات التشغيل التجريبي، حسبما ذكر مشغل نظام التطبيق الأرضي، هيئة الأرصاد الجوية الصينية.
وسيتولى القمر الاصطناعي إف واي-3 إف المهام في المدار التي كان يقوم بها القمر الاصطناعي إف واي-3 سي، وسيقدم خدمات في مجالات مثل التنبؤ بالطقس والتنبؤ بالمناخ ومراقبة الكوارث والرصد البيئي.
ونظرا لأنه مجهز بـ10 أدوات تشغيلية، فإن القمر الاصطناعي قادر على إجراء عمليات رصد كاملة الطيف وعالية الطيف وكمية. وتعمل هذه القدرات بشكل كبير على تعزيز دقة رصد الغلاف الجوي العالمي والظروف البيئية السطحية، بما في ذلك معلومات درجة حرارة الغلاف الجوي ورطوبته والغازات النزرة وتوازن إشعاع الأرض.
وبحسب هيئة الأرصاد الجوية الصينية، فإنه خلال مراحل الاختبار والتشغيل التجريبي في المدار، عمل النظام الأرضي للقمر الاصطناعي بشكل موثوق، ما يضمن تقدما سلسا في الاختبار. وقد أظهر القمر الاصطناعي بالفعل فوائد عملية من خلال الرصد الفعال لظواهر الطقس مثل هطول الأمطار الغزيرة الأخير في المجاري الوسطى والدنيا لنهر اليانغتسي.
وسيتم دمج القمر الاصطناعي في الشبكة التشغيلية مع أقمار فنغيون الأخرى للأرصاد الجوية الموجودة في المدار، مع الاستفادة من مزايا الرصد التآزري لدعم عمليات المراقبة الدقيقة.
وتم إطلاق القمر الاصطناعي من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الاصطناعية في 3 أغسطس 2023.