موسكو 2 يوليو 2024 (شينخوا) وافق يوري بوريسوف، رئيس شركة روسكوزموس الحكومية الروسية للفضاء، على الإطار الزمني لإنشاء محطة فضائية مدارية روسية بحلول عام 2033، وفقا لما ذكرته الشركة في بيان صحفي يوم الثلاثاء.
وقال البيان إن الإطار الزمني يشمل تصميم وبناء وحدات فضائية، واختبارات لسفينة فضائية مأهولة من الجيل الجديد، وإنشاء مركبات إطلاق وبنية تحتية فضائية على الأرض، وجدول زمني لعمل المعاهد العلمية التي تدعم المشروع.
كما تم التوقيع على الوثيقة من قبل المديرين العامين لـ19 شركة تشارك في بناء المحطة المدارية الجديدة.
ومن المقرر أن يتم إطلاق وحدة العلوم والطاقة أولا في عام 2027، وسيتبعها إطلاق الوحدات الثلاث الأساسية الأخرى بينها وحدة القاعدة ووحدة البوابة بحلول عام 2030. وسيتم إطلاق وحدتين مستهدفتين آخريين بحلول عام 2033.
وقالت شركة روسكوزموس إنه تم تخصيص ما مجموعه 608.9 مليار روبل (حوالي 6.9 مليار دولار أمريكي) لتمويل المشروع.
وأوضحت الشركة أن إنشاء المحطة المدارية الروسية سيضمن استمرارية برنامج الفضاء الروسي ومعالجة قضايا الأمن القومي والتنمية العلمية والتكنولوجية. وأشارت إلى أن المحطة ستكون أيضا بمثابة منصة لاختبار التقنيات الفضائية.