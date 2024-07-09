جدة 03 محرم 1446 هـ الموافق 09 يوليو 2024 م واس
أطلق مركز تاريخ البحر الأحمر وغرب المملكة العربية السعودية التابع لدارة الملك عبدالعزيز, أمس فعاليات مبادرة برنامج القلزم؛ للعمل على إثراء قاعدة الأبحاث والدراسات العلمية وتحقيق الابتكار والإبداع في الأبحاث المتعلقة بالبحر الأحمر, بالتعاون مع كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة الملك عبدالعزيز, وبمشاركة نخبة من الباحثين والأكاديميين والمتخصصين.
وتم خلال ورش العمل المقدمة الاستعراض الشمولي للبحر الأحمر بنظرة عامة له غطت الأهمية التاريخية والجغرافية، بالإضافة إلى مجالات وقضايا البحر الأحمر، والفرص والتحديات التي يحملها المستقبل لهذا الممر المائي الإستراتيجي، وتطوير البنية التحتية البحرية والاستفادة من الموارد الطبيعية، إضافة إلى أخلاقيات البحث العلمي في ظل الذكاء الاصطناعي, حيث قدمت تطبيقات عملية للتعرف على أدوات الذكاء الاصطناعي وكيفية استخدامها في تحسين جودة البحث العلمي وزيادة كفاءته.
وناقشت الورش ما يواجه الباحثين في عصر التكنولوجيا المتقدمة وأهمية الالتزام بالمعايير الأخلاقية في البحث العلمي، وتوليد الأفكار البحثية الابتكارية وتقييمها, بالتركيز على أساليب وأدوات توليد الأفكار الجديدة وكيفية تقييمها لتحقيق الابتكار والإبداع في الأبحاث المتعلقة بالبحر الأحمر, وذلك من خلال جملة من المحاضرات والجلسات التطبيقية.
كما خصص البرنامج جلسات إرشادية متخصصة حول مناهج وأساليب البحث العلمي المستخدمة، إضافة للتعريف بأساسيات الدراسات البينية وأهميتها في البحث العلمي، مع تقديم أمثلة وتطبيقات عملية، وتقديم تطبيق عملي لتعريف الباحثين بخدمات دارة الملك عبدالعزيز, والذي استعرض خلاله كيفية الاستفادة من هذه الخدمات في دعم الأبحاث التاريخية والجغرافية.
يذكر أن هذه الفعاليات تأتي ضمن سلسلة من الأنشطة التي ينظمها برنامج القلزم بهدف تعزيز المعرفة والبحث العلمي, بدعم من دارة الملك عبدالعزيز، والتي تسعى من خلالها إلى تطوير مهارات الباحثين وتعزيز الأبحاث العلمية، وذلك ضمن مبادرة توثيق تاريخ مناطق المملكة العربية السعودية.
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