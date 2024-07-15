وفقا لما فادت الجمعية الفلكية بجدة بأن سماء مكة المكرمة ستشهد اليوم الاثنين 09 محرم 1446 الموافق 15 يوليو 2024 ظاهرة “التسامت”، وهي تعامد الشمس الثاني (الأخير هذه السنة) على الكعبة المشرفة.
والتعامد الثاني يحدث مع عودة الشمس “ظاهريًا” قادمة من مدار السرطان متجهة جنوبًا إلى خط الاستواء، وتتوسط خط الزوال، وتصبح على ارتفاع “90 درجة” تقريبًا بالتزامن مع أذان الظهر في المسجد الحرام عند الساعة الـ12:27 ظهرًا بالتوقيت المحلي “الـ9:27 صباحًا بتوقيت غرينتش”؛ إذ يصبح ظل الزوال صفرًا، ويختفي ظل الكعبة المشرفة.
وبين رئيس الجمعية المهندس ماجد أبو زاهرة أن سبب ظاهرة تعامد الشمس فوق الكعبة المشرفة يعود إلى ميل محور دوران الأرض بزاوية قدرها 23.5 درجة، الذي يؤدي إلى انتقال الشمس “ظاهريًا” بين مداري السرطان شمالاً والجدي جنوبًا مرورًا بخط الاستواء أثناء دوران الأرض حول الشمس مرة كل سنة.
وبين أبو زاهرة أن المناطق الواقعة في خطوط عرض أقل من 23.5 درجة شمالاً أو جنوبًا، تشهد هذا الحدث مرتين في السنة، ولكن في أوقات مختلفة تعتمد على خط عرض ذلك المكان، وتتصف به أماكن من الكرة الأرضية محصورة بين خط الاستواء ومداري السرطان والجدي.
وقال أبو زاهرة: إن أبرز استخدام لهذه الظاهرة الفلكية هو تحديد الاتجاه نحو القبلة، خاصة في المناطق البعيدة عن مدينة مكة في الدول العربية والإسلامية والمناطق كافة التي تكون فيها الشمس فوق الأفق، فمن خلال استخدام قطعة من أي نوع مثبتة بشكل عمودي، وبمراقبة ظلها لحظة التعامد، فإن الاتجاه المعاكس لامتداد الظل يشير مباشرة نحو مكة بدقة توازي دقة التطبيقات الرقمية للهواتف الذكية. وتستخدم ظاهرة التعامد أيضًا في حساب محيط الكرة الأرضية بطريقة غير رقمية، وذلك باستخدام بعض الطرق البسيطة في علم الهندسة، وهي تدل أيضًا على كروية كوكبنا.
يذكر أن تعامد الشمس الأول حدث هذه العام 2024 أثناء حركة الشمس الظاهرية، وانتقالها من خط الاستواء إلى مدار السرطان في شهر مايو الماضي، وسوف تعود وتتعامد مرة أخرى على الكعبة المشرفة في مايو العام المقبل 2025 بإذن الله.
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