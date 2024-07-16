نواكشوط – د ب أ
أعلنت شركة “أورا” الأسترالية لاستغلال واستخراج المعادن، اليوم الاثنين، حصولها من السلطات الموريتانية المختصة في الإشعاع النووي على الموافقة النهائية لاستغلال منجم ” تيرس لليورانيوم ” الواقع شمال البلاد.
وأوضحت الشركة في بيان أن الهيئة الوطنية للحماية من الإشعاع والسلامة والأمن النووي الموريتانية منحتها رخصة لاستغلال منجم “تيرس لليورانيوم”.
وقالت الشركة إن هذه الموافقة تعد خطوة هامة في مسارها حيث تتيح لها الانطلاق في عمليات استخراج اليورانيوم من هذا المنجم الواعد.
وأكدت الشركة أن هذه الموافقة لا تضع حدًا لحجم إنتاجها المستقبلي من اليورانيوم، بل على العكس، تفتح الأبواب أمام إمكانية توسيع معدل الإنتاج بما يتجاوز مليوني رطل سنويًا من اليورانيوم، مما يعزز من مكانة الشركة كمساهم رئيسي في سوق اليورانيوم العالمي.
وأوضحت أن عمليات الاستكشاف الأولية والتقييمات الفنية قد أظهرت إمكانات كبيرة للمنجم، مما يجعله أحد أهم المشاريع الواعدة في القارة الأفريقية.
وأشارت إلى أنها ستبدأ فورا في تجهيز المعدات والبنية التحتية اللازمة لبدء الإنتاج بأسرع وقت ممكن.
من جهتها، أعربت الهيئة الوطنية للحماية من الإشعاع والسلامة والأمن النووي الموريتانية عن تفاؤلها بمستقبل هذا المشروع، مؤكدة أن جميع الخطوات والإجراءات اللازمة لضمان سلامة العمليات قد تم التأكد منها قبل منح الموافقة النهائية.
تعتبر هذه الخطوة تحولا استراتيجيا في صناعة التعدين في موريتانيا، حيث سيعزز المشروع من إيرادات الدولة ويوفر فرص عمل جديدة للمواطنين، بالإضافة إلى تعزيز مكانة موريتانيا كلاعب رئيسي في سوق الطاقة العالمية.