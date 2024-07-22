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أعلنت الجزائر عن التوقيع قريبا على اتفاقية مع شركاء دوليين لإنجاز مشروع الخط الكهربائي البحري الرابط بين الجزائر وأوروبا.وأوضح وزير الطاقة الجزائري،محمد عرقاب، خلال زيارة عمل وتفقد للمركز الجزائري لتسيير المنظومة الكهربائية، اليوم، أن الاتفاقية ستسمح للجزائر بتصدير الكهرباء التقليدية المولدة من الغاز الطبيعي، وكذلك الكهرباء المولدة من مصادر بديلة ومتجددة.
وأضاف عرقاب أن هذا المشروع تاريخي ومهم بالنسبة للجزائر، مشيرا إلى أن التحضيرات جارية للتوقيع على العقود ليتم بعدها الشروع في إنجاز هذا الخط.
وأشار الى أن قدرات الإنتاج الجزائري من الكهرباء التي تقارب 26 ألف ميجاوات تغطي كل الاحتياجات المحلية في فترات ذروة الطلب، حيث سجلت الجزائر أرقام قياسية جديدة لمستوى الطلب على الكهرباء وآخرها يوم الخميس الماضي بتسجيل ذروة قياسية جديدة بلغت 19 ميجاوات