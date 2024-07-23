بحتفي برنامج جدة التاريخية التابع لوزارة الثقافة هذا العام 2024، بمرور عشرة أعوام على تسجيل منطقة جدة التاريخية، ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي في العام 2014م.
وأوضح برنامج جدة التاريخية، أن البرنامج يواصل جهود إعادة إحياء المنطقة؛ للحفاظ على إرثها الثقافي والعمراني، وتحويلها إلى وجهة تراثية عالمية تماشيًا مع رؤية المملكة 2030، مثمنًا جهود أمانة محافظة جدة وهيئة التراث في التعاون بالحفاظ على تراث المنطقة.
وبيّن البرنامج، أن جدة التاريخية بما تمتلكه من مقومات معمارية وعمرانية وثقافية فريدة، تمتد على مساحة 2.5 كيلو متر مربع، تمتاز كذلك بموقعها الجغرافي المهم على ساحل البحر الأحمر، وقد أصبحت منذ القرن السابع الميلادي ميناءً رئيسًا للحجاج القادمين إلى مكة المكرمة، وملتقى لطرق التجارة العالمية بين قارتي آسيا وأفريقيا، ومركزًا للتبادل الثقافي والاقتصادي.
وأشار البرنامج إلى أن المنطقة تضم أكثر من 650 مبنى تراثيًا، و5 أسواق رئيسة تاريخية، وعدة مساجد تاريخية، ومدرسة تاريخية واحدة، وتمتاز بالطراز المعماري والنسيج العمراني لمدن ساحل البحر الأحمر التاريخية