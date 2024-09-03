03/09/2024   9:21 ص

إدراج أربعة مشاريع صينية ضمن قائمة “هياكل التراث العالمي للري”

新华社照片，重庆，2024年8月31日 8月31日拍摄的2024年“一带一路”记者组织论坛现场。 当日，2024年“一带一路”记者组织论坛在重庆举办。围绕“拓展机遇之路 共享美好未来”主题，来自50个国家和地区的近100位记者组织负责人和媒体代表进行深入研讨交流。 新华社记者王全超摄
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بكين 3 سبتمبر 2024 (شينخوا) ذكرت وزارة الموارد المائية أنه تم إدراج أربعة مواقع صينية قديمة للري ضمن قائمة “هياكل التراث العالمي للري” اليوم الثلاثاء.

وبعد إدراج مشاريع الري الأربعة من قبل اللجنة الدولية للري والصرف، ارتفع العدد الإجمالي لمشاريع الري الصينية المدرجة في القائمة إلى 38 مشروعا.

وتشمل المشاريع التراثية الأربعة التي تم إدراجها حديثا “آبار كاريز” في توربان بمنطقة شينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم بشمال غربي الصين، و”سدود هويتشو” في مقاطعة آنهوي بشرقي الصين و”سدود وويوان” في مقاطعة جيانغشي بشرقي الصين، و”حقول فنغيان المدرجة” في محافظة هانيين في مقاطعة شنشي بشمال غربي الصين، و”سدود جيويفنغ في محافظة شيوشان في بلدية تشونغتشينغ بجنوب غربي الصين.

إدراج أربعة مشاريع صينية ضمن قائمة “هياكل التراث العالمي للري”

علوم واختراعات
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