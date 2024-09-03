بكين 3 سبتمبر 2024 (شينخوا) ذكرت وزارة الموارد المائية أنه تم إدراج أربعة مواقع صينية قديمة للري ضمن قائمة “هياكل التراث العالمي للري” اليوم الثلاثاء.
وبعد إدراج مشاريع الري الأربعة من قبل اللجنة الدولية للري والصرف، ارتفع العدد الإجمالي لمشاريع الري الصينية المدرجة في القائمة إلى 38 مشروعا.
وتشمل المشاريع التراثية الأربعة التي تم إدراجها حديثا “آبار كاريز” في توربان بمنطقة شينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم بشمال غربي الصين، و”سدود هويتشو” في مقاطعة آنهوي بشرقي الصين و”سدود وويوان” في مقاطعة جيانغشي بشرقي الصين، و”حقول فنغيان المدرجة” في محافظة هانيين في مقاطعة شنشي بشمال غربي الصين، و”سدود جيويفنغ في محافظة شيوشان في بلدية تشونغتشينغ بجنوب غربي الصين.