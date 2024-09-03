الرياض 2 سبتمبر 2024 (شينخوا) أعلنت شركة هواوي اليوم (الاثنين) عن سلسلة من المبادرات الرائدة التي تهدف إلى بناء بنية تحتية متينة تدعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي المتنوعة في المملكة العربية السعودية.
جاء هذا خلال قمة هواوي كلاود السعودية 2024 التي كشفت بأن المبادرات تأتي دعماً لرؤية المملكة 2030 في تسريع التحول الرقمي في المملكة وترسيخ مكانتها كمركز إقليمي رائد للابتكار الرقمي، بحسب بيان صحفي للشركة.
وتشمل هذه المبادرات إطلاق قدرات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، وضخ استثمارات كبيرة في تطوير المواهب ودعم الشركات الناشئة المحلية، مما يرسخ مكانة هواوي كلاود كداعم رئيسي لجهود التنويع الاقتصادي في المملكة.
كما تشمل محفظة هواوي الكاملة من قدرات الذكاء الاصطناعي، تقنيات تدعم توفير الحوسبة في كل مكان، وخفض التكاليف، وتعزيز أمن البيانات، والارتقاء بتجربة خدمة السحابة الطرفية، كما يمكن لهواوي كلاود توفير زمن استجابة منخفض يصل إلى 25 ميلي ثانية في جميع أنحاء المملكة.
واستعرض الحدث، الذي سجل حضور أكثر من 600 ضيف، أحدث التطورات في تقنيات الذكاء الاصطناعي الرئيسية، ولا سيما عمليات استدلال وتدريب النماذج الداعمة لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وموارد النظام الإيكولوجي المبتكر لشركة هواوي من الصين والعالم.
كما تعرف عشرات قادة الأعمال من شركات كبرى على منتجات وحلول هواوي كلاود التي يمكن أن تساعدها على تعزيز قدرتها التنافسية في المملكة، بما في ذلك استخدام نماذج بانغو (Pangu) لتسريع اعتماد التقنيات الذكية في قطاعات الأعمال.
وخلال الحدث، وقال ستيفن يي، رئيس هواوي في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى إن “حضورنا الراسخ في المملكة العربية السعودية يشهد على التزامنا بالابتكار المستمر في تقنياتنا لتلبية احتياجات عملائنا، وتسريع اعتماد التقنيات الذكية في قطاعات الأعمال، ومواصلة تحسين وتطوير المواهب التقنية في مجالي الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي في المملكة والمنطقة بشكل عام”.
من جانبه، قال آلان تشي، رئيس هواوي كلاود في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى ” شهدت إيراداتنا في مجال خدمات السحابة العامة بالسعودية نمواً هائلاً بمعدل 10 مرات خلال العام الماضي منذ إطلاق “هواوي كلاود منطقة الرياض”، ويعود الفضل في ذلك إلى حلولنا المبتكرة التي تلبي الاحتياجات المحددة لقطاعات مختلفة، وأدائنا الفائق، وخدماتنا التي تركز على رضا العملاء”.
وتابع “توفر هواوي كلاود خدماتها لأكثر من 300 عميل في المملكة، بمن فيهم وزارات حكومية، و3 من كبرى شركات الاتصالات، وعدد من شركات التكنولوجيا المالية وشركات الإعلام، بالإضافة إلى 90 في المئة من الشركات الصينية التي توسع أعمالها إلى المملكة، وجميع شركات صناعة السيارات الصينية في البلد، ما يعكس الثقة المتزايدة التي توليها الشركات السعودية لحلولنا السحابية “.