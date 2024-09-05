عمان 4 سبتمبر 2024 (شينخوا) وقع الأردن والإمارات اليوم (الأربعاء) أربع اتفاقيات لإنشاء مشروع استثماري للسكك الحديدية بقيمة 2.3 مليار دولار لربط ميناء العقبة بمناطق التعدين في الشيدية وغور الصافي جنوب المملكة، وفق بيان لرئاسة الوزراء الأردنية.
ويأتي المشروع في إطار حزمة مشاريع استثمارية وقعها الأردن مع الجانب الإماراتي نهاية العام الماضي 2023، والتي تقدر قيمتها بقرابة 5.5 مليار دولار، بحسب البيان.
وأكد رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة خلال حضوره مراسم توقيع الاتفاقيات بحضور وزير الاستثمار الإماراتي محمد حسن السويدي أن الوثائق التي تم توقيعها تشكل إطارا تعاونيا متكاملا في قطاع السكك الحديدية، وستسهم في نقل الخبرات التقنية والمهارات في مجالات إنشاء السكك الحديدية وتشغيلها.
وأوضح أن “إنشاء هذه السكة سيتيح لنا زيادة معتبرة في قدراتنا اللوجستية والتصديرية بحجم يبدأ بـ 16 مليون طن من منتجات الفوسفات والبوتاس”.
وبين أن “هذا المشروع الحيوي بالنسبة للمملكة سيربط أهم مواقع التعدين بالميناء الصناعي وميناء الفوسفات إلى وادي اليتم في العقبة، إلى جانب تحسين الكفاءة اللوجستية والتصديرية، بما يسهم في توفير فرص عمل جديدة في مختلف المجالات اللوجستية وقطاعات التعدين والسكك الحديدية وغيرها من القطاعات المرتبطة بها”.
ولفت رئيس الوزراء الأردني إلى أنه يجري الحديث مع الإماراتيين لإعادة التأسيس مرة أخرى لفكرة إنشاء الميناء البري في معان، مشيرا إلى أن “الحديث بشكل واسع عن هذا المشروع ربما يكون مبكرا لكن مشروع سكة الحديد يضع لبنة للتأسيس لإعادة إنشاء الميناء البري في معان بما يخدم الشبكة اللوجستية وقطاع النقل في المملكة”.
بدوره، قال وزير الاستثمار الإماراتي إن “هذا الاتفاق يعكس التزام الإمارات بتسخير جهودنا المشتركة والثنائية لدفع عجلة النمو الاقتصادي وتعزيز المرونة والتنوع الاقتصادي في البلدين من خلال الارتقاء بآفاق التعاون والقدرات وتبادل الخبرات التقنية”.
وأضاف “نهدف إلى مد جسور اقتصادية واستثمارية جديدة تدعم تطور البنية التحتية وتوفر فرصا واعدة في إطار رؤيتنا لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، كما يواكب هذا التعاون نهجنا الاستراتيجي نحو بناء شبكة سكك حديدية وفق المعايير العالمية”.
ومن المتوقع أن يستغرق إنشاء المشروع خمس سنوات ليبدأ التشغيل الفعلي لسكة الحديد عام 2030، حيث سيتم خلال العام الحالي وحتى نهاية عام 2025 إجراء الدراسات التفصيلية المطلوبة حول مسارات السكة ومتطلبات المناولة للبوتاس والفوسفات، ليتم طرح عطاءات التنفيذ للأعمال الإنشائية مع مطلع 2026.
ويتيح إنشاء هذا المشروع زيادة قدرات الأردن اللوجستية والتصديرية بحجم يبدأ بـ 16 مليون طن من منتجات الفوسفات والبوتاس، منها 13 مليون طن من الفوسفات و3 ملايين طن منتجات البوتاس، حسب البيان.
ويبلغ حجم الاستثمارات الإماراتية في الأردن 15 مليار دولار موزعة على قطاعات حيوية كالسياحة والصناعة والطاقة والتعدين والبنية التحتية وغيرها، وفق تصريح سابق لوزيرة الاستثمار الأردنية خلود السقاف.