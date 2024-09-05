أورومتشي 5 سبتمبر 2024 (شينخوا) قالت مديرية الغابات والمراعي في منطقة شينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم بشمال غربي الصين يوم الثلاثاء الماضي إن الصين بصدد أن تنجز الأعمال الأخيرة من بناء حزام أخضر يحيط بصحراء تاكليماكان، أكبر صحراء في البلاد، بحلول نهاية العام الجاري.
وقال توهتي رحمن، مدير المديرية المذكورة، إن الحزام الأخضر المحيط بصحراء تاكليماكان كان يبلغ طوله 2761 كيلومترا قبل نهاية العام الفائت، مضيفا أنه من المتوقع أن يتم الانتهاء من أعمال بناء القطاع الأخير، الذي يبلغ طوله 285 كيلومترا، قبل نهاية العام الجاري، ليحيط بالصحراء التي تغطي مساحة 337600 كيلومتر مربع بأكملها.
وقال توهتي رحمن في مؤتمر عقد عبر دائرة الفيديو إن القطاع الأخير هو الأكثر صعوبة للعمل عليه، إذ تعد المنطقة أكثر المناطق عرضة للرياح القوية والعواصف الرملية في جنوبي منطقة شينجيانغ.
ويعد مشروع مكافحة التصحر في منطقة صحراء تاكليماكان جزءا من برنامج غابات الحزام الواقي في “المناطق الشمالية الثلاث”، والمعروف باسم أكبر برنامج للتشجير في العالم لمعالجة التصحر في شمال غربي وشمالي وشمال شرقي الصين. وتم إطلاق البرنامج في عام 1978 ومن المقرر أن يكتمل بحلول عام 2050.