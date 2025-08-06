الرياض 5 أغسطس 2025 (شينخوا) أكد رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين أمين بن حسن الناصر اليوم (الثلاثاء) أن الصين تُعد سوقا استراتيجية مهمة لأرامكو، وأن الشركة ستواصل توسيع استثماراتها في الصين في ظل آفاق واسعة للتعاون بين الجانبين.
وفي مؤتمر صحفي عبر الهاتف لمناقشة النتائج المالية لأرامكو للنصف الأول من عام 2025، أدلى الناصر بهذه التصريحات ردا على سؤال من وكالة أنباء ((شينخوا)).
وقال الناصر “لدينا تعاون ممتاز مع شركائنا الصينيين. فالصين سوق استراتيجية مهمة بالنسبة لأرامكو السعودية”.
وأشار إلى أن الصين تستضيف عددا من المجمعات المتكاملة للتكرير والبتروكيميائيات، وتشارك أرامكو بنشاط في استثمار وبناء هذه المشاريع الكبيرة.
وأكد أن لدى أرامكو استثمارات كبيرة في الصين، وتخطط لزيادة استثماراتها في مجالات متعددة مستقبلا، قائلا “لدينا العديد من خطط الاستثمار قيد الإعداد في الصين، وهذه المشاريع واعدة”.
ولفت الناصر إلى أن الصين تحتل مكانة بارزة في سوق الكيماويات العالمية، وقال إن “الصين ستظل سوقا رئيسية لأرامكو السعودية، سواء من حيث إمدادات النفط الخام أو الاستثمارات أو المشاريع مثل تحويل السوائل إلى مواد كيميائية”.