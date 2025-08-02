لوريدا 08 صفر 1447 هـ الموافق 02 أغسطس 2025 م واس
نجحت شركة “سبيس إكس” اليوم في إتمام رحلة فضائية ناجحة لنقل طاقم جديد مكوّن من أربعة رواد فضاء إلى محطة الفضاء الدولية، حيث استغرقت الرحلة 15 ساعة فقط، لتكون واحدة من أسرع الرحلات المأهولة
إلى المحطة.
وانطلق الطاقم المكوّن من الأمريكيين، زينا كاردمان، ومايك فينكي، واليابانية كيميا يوي، والروسي أوليج بلاتونوف، على متن كبسولة “سبيس إكس” من مركز “كينيدي” للفضاء التابع لناسا، في مهمة من المقرر أن تستمر ستة أشهر على الأقل.
وبوصول الطاقم الجديد، ارتفع عدد رواد الفضاء في المحطة مؤقتًا إلى 11 رائدًا، حيث سيعود الطاقم الحالي الذي يوجد في المحطة منذ مارس الماضي إلى الأرض الأربعاء المقبل على متن كبسولة أخرى تابعة لـ”سبيس إكس”.
يذكر أن أعضاء الطاقم الجديد كانوا قد تم تعيينهم في الأصل لمهام فضائية مختلفة، قبل إعادة تخصيصهم لهذه المهمة الاستثنائية.
- سبيس إكس تنقل طاقمًا جديدًا إلى محطة الفضاء الدولية في رحلة قياسية
- السعودية: لا اشتراطات جديدة على معتمري الخارج
- سميرة آل علي أول امرأة برتبة عميد في تاريخ شرطة دبي
- أبوظبي تفتتح قريبًا أحد أكبر تجمعات التجارب الثقافية بالعالم
- انطلاق فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون في الأردن
- “حقوق الإنسان” تحتفي بتخريج النسخة الأولى من برنامج “خبير” لتعزيز القدرات الوطنية في مجال الحقوق
- الاختبارات على طائرة أسرع من الصوت تقطع المسافة بين نيويورك ولندن في ثلاث ساعات ونصف فقط ,,
- اكتشاف كوكب غامض يبلغ حجمه ضعف حجم الأرض
- تقنيات حديثة وجودة عالية لتقديم أفضل التجارب في إنتاج الألبان بالمملكة
- الذكاء الاصطناعي يفحص شبكية العين بدقة 99 % عبر الهاتف