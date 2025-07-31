أوضح المهندس عبد المحسن السالم، وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون العمرة، لـ«الشرق الأوسط»، أن الوزارة توجّه بوصلتها نحو الداخل التنظيمي، حيث تتابع أكثر من 270 شركة عبر فرق رقابية ميدانية ترصد الأداء وتُخضِع المخالفين لعقوبات تتدرج من الغرامات المالية، إلى إيقاف النشاط، وحتى سحب التراخيص.

وتؤكد الوزارة أن استراتيجيتها التشغيلية لموسم العمرة ترتكز على رؤية شاملة، تنطلق من الدعم الكبير والاهتمام المتواصل من خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان؛ لتيسير أداء المناسك وتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن.

كما تكرس أعمالها في تطبيق أعلى معايير الجودة والموثوقية في تجربة العمرة، مستندة إلى منظومة رقابية دقيقة وإجراءات تنظيمية متجددة، يأتي في مقدمتها فرض اشتراطات جديدة على شركات العمرة، تلزمها بتوثيق عقود السكن بصفتها خطوةً لضمان سلامة ضيوف الرحمن ورفع مستوى الخدمة المقدمة.

تعظيم الأثر

يقول السالم إن استراتيجية الوزارة تهدف إلى تعظيم الأثر الروحي للعمرة في حياة الفرد، خاصة لمعتمري الخارج الذين يُنظر إلى رحلتهم بوصفها نقطة تحول روحية وشخصية؛ الأمر الذي يدفع الوزارة إلى تقديم تجربة متكاملة تشمل أداء المناسك بسلاسة، وزيارة المواقع التاريخية والمعرفية، ضمن بيئة تنظيمية راقية.

ولا تقتصر الاستراتيجية على البُعد التنظيمي، بل تنطلق من رؤية شمولية لتعظيم أثر العمرة، وتعزيز تجربة المعتمر بوصفها رحلة إيمانية عميقة، وفرصة حضارية للتلاقي الإنساني، في ظل بيئة تنظيمية رفيعة تعكس مكانة المملكة وخبرتها المتراكمة في خدمة الحرمين الشريفين.

في هذا السياق، شدد الوكيل، على أن الوزارة تعمل على تمكين القطاع الخاص بصفته شريكاً رئيسياً في تقديم خدمات العمرة، وتعزيز دوره في تحسين الجودة والابتكار، من خلال منظومة متكاملة تضم أكثر من 270 شركة مرخصة تعمل في القطاع، وتخضع لإشراف مباشر من الوزارة.

تواصل حضاري

تنظر وزارة الحج والعمرة السعودية إلى العمرة بوصفها فرصةً لبناء جسور تواصل حضاري وإنساني مع العالم، ويقول السالم: «في ظل استقبال معتمرين من أكثر من 160 دولة سنوياً؛ ما يجعل من تنظيم هذه الرحلة مسؤولية دولية ذات أبعاد دينية وثقافية واجتماعية، بينما تترجم هذه الرؤية إلى مبادرات عملية ومؤشرات أداء دقيقة تركز على رفع أعداد المعتمرين وتحسين تجربتهم».

ورداً على تساؤلات حول الاشتراطات الجديدة، أكد وكيل وزارة الحج، أنه لا توجد أي اشتراطات جديدة خاصة بالمعتمرين القادمين من الخارج، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل بشكل مستمر على تسهيل الإجراءات وتحسين تجربة ضيوف الرحمن في جميع مراحل رحلتهم، من لحظة الحصول على التأشيرة وحتى مغادرتهم المملكة.

في المقابل، جرى في وقت قريب تحديث الاشتراطات التنظيمية الخاصة بشركات العمرة، بالتعاون مع وزارة السياحة، وفقاً للسالم، الذي أشار إلى إلزام الشركات بتوثيق عقود السكن لضمان التزامها بمعايير الجودة والسلامة، ورفع موثوقية البرامج والخدمات المقدمة بما ينعكس إيجاباً على راحة المعتمرين ورضاهم

تأشيرة العمرة

عن آلية الحصول على تأشيرة العمرة، قال الوكيل، إنه بإمكان الراغبين في أداء العمرة من خارج السعودية الحصول على تأشيرة العمرة عبر طرق عدة معتمدة وسهلة، من أبرزها، التواصل مع أحد الوكلاء أو المكاتب المعتمدة في بلد المعتمر، والتي تقدم برامج وخدمات متكاملة تشمل السكن، والنقل، والإرشاد، وغيرها، كما أتاحت الوزارة مسارات مرنة للحصول على التأشيرة بشكل مباشر، دون الحاجة إلى وسيط، وذلك ضمن ضوابط محددة، في حين يمكن للمعتمرين زيارة الموقع الرسمي لمنصة «نسك» عبر الرابط: www.nusuk.sa