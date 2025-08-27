اصدرت مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار (FII Institute)، بالتعاون مع اليونيسف والصندوق العالمي، تقريرًا مشتركًا يدعو إلى تعزيز الابتكار وضمان وصول عادل للخدمات الصحية، بهدف تسريع وتيرة مكافحة الأمراض المعدية التي يمكن الوقاية منها.
ويكشف التقرير الذي حمل عنوان “توسيع نطاق الابتكار لتعظيم الأثر الصحي العالمي”، عن الأثر الكارثي للأمراض التي يمكن علاجها، مشيرًا إلى أن مرض السل أودى بحياة 1.25 مليون شخص في عام 2023، في حين تسببت الملاريا في وفاة 600 ألف شخص، معظمهم في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل.
وأكد أن ظهور ابتكارات حديثة مثل التشخيص بالذكاء الاصطناعي، والعلاجات البيوتكنولوجية، وأجهزة الأكسجين التي تعمل بالطاقة الشمسية، لن يكون كافيًا لتحقيق الأثر المأمول ما لم تُدعَم بأنظمة تقديم رعاية صحية قوية ومنصفة، داعيًا إلى تعاون عاجل لسد الفجوة بين الابتكار وإتاحة الخدمات، مع ضرورة مواءمة السياسات والتمويل والتعليم لضمان استفادة جميع المجتمعات.
وشدد رئيس اللجنة التنفيذية الرئيس التنفيذي المكلف لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار ريتشارد أتياس, على أهمية التعاون في ظل تزايد الوفيات الناجمة عن أمراض يمكن الوقاية منها، وضرورة أن يتضافر الابتكار التكنولوجي والاقتصادي لبناء أنظمة صحية أكثر قوة ومرونة، مبديًا فخره بالتقدم الذي تحققه المؤسسة من خلال شراكاتها العالمية لتحقيق هذه المهمة.
من جانبها أوضحت مديرة برنامج الصحة في اليونيسف هيلجا فوجستاد أن الابتكار لا يمكن أن ينقذ حياة الأطفال إلا إذا وصل إليهم، ومهمتنا تكمن في ضمان أن يصبح كل إنجاز جديد أداةً متاحةً لكل طفل، في كل مكان، مع التركيز دائمًا على الفئات الأكثر ضعفًا.
بدوره قال المدير التنفيذي للصندوق العالمي بيتر ساندز: “كان الصندوق مدفوعًا منذ تأسيسه بإيمان راسخ بأنه لا ينبغي لأحد أن يموت بسبب مرض يمكن الوقاية منه، ومن خلال شراكتنا الفريدة ومتعددة الأطراف نجحنا في الحد من انتشار الإيدز والسل والملاريا، وعلينا أن نبني على نجاحاتنا، وأن نستلهم من الابتكار، وأن نضع حدًا لهذه الأمراض الفتاكة إلى الأبد”.