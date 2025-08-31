سجل حجم التجارة بين السعودية ومصر 16.3 مليار دولار خلال عام 2024، وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية.
سجلت قيمة الصادرات السعودية إلى مصر 8.6 مليار دولار، أبرزها المنتجات المعدنية بقيمة 6 مليارات دولار، تليها اللدائن ومصنوعاتها بـ1.28 مليار دولار، ثم المنتجات الكيميائية العضوية بـ0.28 مليار دولار.
في المقابل، بلغت قيمة الصادرات المصرية إلى السعودية 7.7 مليار دولار، تصدرتها المنتجات المعدنية بـ4.69 مليار دولار، ثم النحاس ومصنوعاته بـ640 مليون دولار، والفواكه بـ270 مليون دولار.
يشار إلى أنه تم تغيير مسمى بند المنتجات النفطية إلى منتجات معدنية منذ عام 2017.