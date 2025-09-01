تيانجين 31 أغسطس 2025 (شينخوا) قال الرئيس الصيني شي جين بينغ اليوم (الأحد) إن منظمة شانغهاي للتعاون تتحمل مسؤوليات أكبر لحماية السلام والاستقرار الإقليميين، وتعزيز التنمية في مختلف الدول في عالم يشهد شكوكا متزايدة وتغيرات متسارعة.
أدلى شي بهذه التصريحات خلال مأدبة أقيمت للترحيب بضيوف دوليين في مدينة تيانجين الساحلية في الصين لحضور قمة منظمة شانغهاي للتعاون 2025 يومي الأحد والاثنين.
وقبل المأدبة، رحب شي وعقيلته بنغ لي يوان بالضيوف الذين وصلوا لزيارة الصين.
وخلال كلمته في المأدبة، أعرب شي عن ثقته في أن القمة ستحقق نجاحا كاملا من خلال الجهود الملموسة التي تبذلها جميع الأطراف، مؤكدا أن المنظمة ستلعب دورا أكبر وستحقق المزيد من التقدم، ما سيسهم بشكل أكبر في تعزيز الوحدة والتعاون بين الدول الأعضاء وتجميع قوة الجنوب العالمي والدفع نحو تحقيق المزيد من التقدم للحضارة الإنسانية.
وتوسعت منظمة شانغهاي، التي تأسست في شانغهاي في يونيو عام 2001 من قبل 6 أعضاء مؤسسين، إلى عائلة مكونة من 26 دولة هم 10 أعضاء ومراقبان و14 شريكا في الحوار يمتدون بين آسيا وأوروبا وإفريقيا.
مع وجود أسواق صاعدة ودول نامية رئيسية مثل الصين وروسيا والهند بين أعضائها، تمثل منظمة شانغهاي للتعاون ما يقرب من نصف سكان العالم وربع الاقتصاد العالمي.
وتعد قمة تيانجين أكبر قمة سنوية على الإطلاق للمجموعة. ويتوقع من الدول الأعضاء اعتماد وثائق رئيسية، من بينها استراتيجية التنمية للمنظمة للعقد المقبل.
وتعد هذه المرة هي الثانية التي يستضيف فيها الرئيس شي القمة، بمشاركة قادة من أكثر من 20 دولة و10 منظمات دولية. وقبل القمة، عقد شي أكثر من 12 اجتماعا ثنائيا مع القادة الذين وصلوا إلى تيانجين.
وأخبر شي الضيوف في المأدبة أنه باعتبارها مدينة منفتحة وشاملة، فإن تيانجين تقوم بدور المنطقة الرائدة في الإصلاح والانفتاح في الصين، مضيفا أن استضافة القمة هنا سيضخ بلا شك حيوية جديدة في التنمية المستدامة لمنظمة شانغهاي للتعاون.
وأوضح أن المنظمة أصبحت قوة مهمة في بناء نمط جديد من العلاقات الدولية ومجتمع مصير مشترك للبشرية.
وتضم القمة الاجتماع الـ25 لمجلس رؤساء دول منظمة شانغهاي للتعاون، وكذلك اجتماع “منظمة شانغهاي للتعاون بلس”، وكلاهما سيعقد غدا (الاثنين).
وقال شي إن المشاركين في الاجتماع سيناقشون خطط التعاون والتنمية، والعمل اللازم لتحسين الحوكمة العالمية.
وأعرب عن أمله في أن تبحر منظمة شانغهاي للتعاون، بتوجيه من روح شانغهاي، مجددا من تيانجين تجاه مستقبل أكثر إشراقا.
وعقب المأدبة، انضم شي وبنغ إلى الضيوف في مشاهدة عرض فني.
وحضر الفعالية مسؤولون صينيون بارزون، من بينهم تساي تشي ووانغ يي وتشن مين آر ووانغ شياو هونغ.