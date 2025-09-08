كونمينغ 7 سبتمبر 2025 (شينخوا) أصدر معهد شينخوا، وهو مركز أبحاث تابع لوكالة أنباء ((شينخوا))، تقريرا بعنوان “استعمار العقول – الوسائل والجذور والمخاطر العالمية للحرب الإدراكية الأمريكية”، قدّم تحليلا معمقا للحقائق التاريخية والنظام التشغيلي المعقد والمخاطر العالمية بعيدة المدى لاستعمار العقول من قبل الولايات المتحدة.
وصدر التقرير خلال منتدى وسائل الإعلام ومراكز الأبحاث بالجنوب العالمي 2025 اليوم (الأحد)، حيث دعا جميع الدول، ولا سيما تلك الواقعة في الجنوب العالمي، إلى كسر قيود العقول، واستعادة الثقة الثقافية، ورسم خريطة متنوعة للحضارات.
وأوضح التقرير أن استعمار العقول يشكل هيمنة ذهنية قائمة على عدم المساواة وهادفة إلى تكريسها، ويتجلى بشكل رئيسي في أشكال التحويل الإجباري، والتلاعب الخبيث، والتغلغل الخفي، والتآكل طويل الأمد.
وحذر التقرير من أنه مع تطوير وترقية التقنيات الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي، تعمل محاولات الولايات المتحدة لاستعمار العقول بشكل أكثر سرية وتستهدف نطاقا أوسع، ما يفرض حاجة أكبر إلى الانتباه والتيقظ من قبل جميع الشعوب المحبة للسلام.
وكشف التقرير، من خلال منظورات سياسية واقتصادية وثقافية، عن الضرر الجسيم الذي ألحقه الاستعمار الأمريكي للعقول بالسلام والتنمية على الصعيد العالمي.
وقال التقرير: “ينبغي أن يحل اندماج الحضارات محل صدامها؛ وينبغي أن تذيب التبادلات والتفاهم المتبادل جليد المواجهات”.
يُذكر أن معهد شينخوا، الذي يركز بشكل أساسي على البحث السياساتي، قد أجرى في السنوات الأخيرة أبحاثا استشرافية واستراتيجية وتحضيرية بشأن القضايا الكبرى المحلية والعالمية، وأنتج العديد من النتائج البحثية المؤثرة.
وتحت شعار "تمكين الجنوب العالمي، وملاحة التغيرات العالمية"، يجمع منتدى وسائل الإعلام ومراكز الأبحاث بالجنوب العالمي 2025 حوالي 500 ممثل من أكثر من 260 وسيلة إعلامية ومركز أبحاث وهيئة حكومية من 110 دول ومناطق، فضلا عن منظمات دولية وإقليمية.