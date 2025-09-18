دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أشعل إعلان توقيع اتفاق دفاع مشترك بين المملكة العربية السعودية وباكستان، الأربعاء، تفاعلا واسعا مع بروز بند ينص على أن “أن أي اعتداء على أي من البلدين هو اعتداء على كليهما“.
وفي ضوء ذلك، نستعرض لكم فيما يلي نبذة سريعة عن القدرات العسكرية للسعودية للعام 2025، وفقا لمؤسسة “غلوبال فاير بور” المختصة بالشؤون العسكرية للدول:
تحتل المملكة العربية السعودية المرتبة 24 بميزان القوة العسكرية العام من أصل 145 دولة، وفي المرتبة الخامسة على الصعيد الإقليمي، ويتكون الدفاع الوطني السعودي من مجموعة من الأصول الجوية والبرية والبحرية، تتضمن نهجًا منظمًا ومتماشيًا مع التوجهات الغربية في قدراتها القتالية، والتي تغطي حلولًا هجومية وحلولًا ردعية عامة من خلال مجموعة مختارة من عروض ساحة المعركة.
القوة البشرية في السعودية: يتجاوز التعداد السكاني العام 36.5 مليون نسمة، ومنهم نحو 17 مليون قادرون على الخدمة العسكرية، وتبلغ تقديرات تعداد الأفراد بالقوات المسلحة السعودية نحو 407 آلاف فرد، ومنهم 257 ألفا على رأس عملهم مقسمين على 20 ألفا بالقوات الجوية و75 ألفا في القوات البرية و13500 بالقوة البحرية.
القوة الجوية السعودية: تمتلك 917 طائرة، تضم 283 طائرة مقاتلة منها 81 طائرة هجومية و49 طائرة نقل عسكرية و202 طائرة تدريب و16 طائرة للمهام الخاصة و22 طائرة تزويد وقود و264 مروحية.
لقوة البرية السعودية: تمتلك 840 دبابة و19040 آلية مدرعة و332 مدفع مستقل و467 مدفع يجر على آليات عسكرية.
القوة البحرية السعودية: تمتلك 32 قطعة بحرية منها 7 فرقاطات و3 قطع بحرية تستخدم بحروب الألغام البحرية و9 سفن حربية و9 سفن دوريات أمنية