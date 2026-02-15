15/02/2026   9:55 ص

الحملة على احتجاجات ستانفورد ضد إسرائيل باطلة.. قاضٍ أمريكي ينصف الحركة المؤيدة للفلسطينيين

أعلن قاضٍ في ولاية كاليفورنيا، بطلان محاكمة 5 طلاب في جامعة ستانفورد، بعد عجز المحلفين عن التوصل إلى حكم بالإدانة في قضية تعود إلى احتجاجات عام 2024 ضد الحرب الإسرائيلية على غزة.
ويعد القرار انتصاراً للحركة الطلابية المناصرة لفلسطين في الولايات المتحدة.
وأعلن القاضي في مقاطعة سانتا كلارا «تعذر التوصل إلى قرار»، بعد تصويت هيئة المحلفين بأغلبية غير كافية لإدانة الطلبة بتهم جنائية تتعلق بالتخريب والتآمر والتعدي على الممتلكات. ورغم أن المداولات استمرت 5 أيام، لم تتمكن الهيئة من تحقيق إجماع، ما أدى إلى إسقاط المحاكمة في هذه المرحلة.
وعكس التصويت الذي انقسم 9 مقابل 3 و8 مقابل 4 لصالح الإدانة، دون الوصول إلى الإجماع المطلوب، حالة الانقسام داخل المجتمع الأمريكي بشأن الحرب على غزة وحق الطلاب في الاحتجاج ضد جرائم إسرائيل. (وكالات)

