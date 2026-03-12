ووافقت الدول العربية الأعضاء في المجلس (بالإجماع)، على مقترح المملكة العربية السعودية المبني على آلية شارحة، لتخصيص اعتمادات بمبلغ 500 ألف دولار أمريكي سنويًا، لتنفيذ أنشطة لخمس دول من الدول الأعضاء، في حالة النزاعات والأزمات والكوارث والطوارئ وهي: (اليمن، سوريا، لبنان، السودان، ليبيا)، وذلك للمرة الأولى في تاريخ المنظمة منذ تأسيسها قبل 55 عامًا، حيث سيخصص مبلغ 200 ألف دولار أمريكي لكل دولة من الدول الخمس خلال عامين، بواقع 100 ألف دولار أمريكي سنويًا لكل دولة، وذلك بناء على توصية اللجنة الخاصة المكلفة بمتابعة الأوضاع التربوية والثقافية والعلمية للدول في حالة النزاعات والأزمات والكوارث والطوارئ، التي اقترحتها المملكة العربية السعودية في شهر مايو 2025م، وتترأسها الجمهورية اللبنانية. وأقر المجلس آلية ترجمة هذا الدعم المخصص لكل دولة، من خلال توقيع اتفاقيات مبدئية بين المنظمة وكل دولة من الدول الخمس المعنية خلال أعمال المؤتمر العام القادم للمنظمة في شهر مايو 2026م، الذي ستستضيفه سلطنة عمان.
ووافق بالإجماع على مقترح المملكة العربية السعودية برفع اعتمادات موازنة بناء قدرات العاملين وتدريب الموظفين في المنظمة بما يعادل 6 أضعاف الموازنة السابقة له، وذلك بناءً على توصية اللجنة الخاصة بوضع برنامج تشاركي لتكوين وتدريب الموظفين والعاملين بالمنظمة وفق احتياجات المنظمة، التي تترأسها الجمهورية التونسية.
وتقدم المجلس التنفيذي في قراره الصادر عنه، بالشكر والتقدير إلى المملكة العربية السعودية لمبادرتها طلب رفع قيمة الاعتمادات المالية المخصصة لمختلف اللجان، وهو ما يعكس حرصها الدائم على إنجاح مبادرات الدول الأعضاء من خلال عمل اللجان والعمل العربي المشترك، فيما ثمّن المجلس الجهود المهنية المقدرة لرئاسة المملكة العربية السعودية للمجلس التنفيذي، من خلال تقديم دراسة موضوعية ورصينة لمشروع الموازنة والبرنامج للمنظمة للدورة المالية (2027-2028)، والإسهام في تطوير منهجية صياغة مشروع إعداد وتقديم مشروع الموازنة من الناحية المنهجية والشكلية والفنية على ضوء الدراسة المقدمة. ووافق المجلس التنفيذي لـ”الألكسو” على الموازنة والبرنامج للدورة المالية (2027 – 2028)، بقيمة إجمالية قدرها 22.2 مليون دولار أمريكي، لمدة عامين، ورفع المجلس توصيته للمؤتمر العام في دورته العادية (28) بالمصادقة على مشروع موازنة المنظمة للدورة المالية (2027 – 2028). وكانت رئاسة المملكة العربية السعودية للمجلس التنفيذي، قد قدمت دراسة متكاملة لمشروع الموازنة والبرنامج للدورة المالية (2027 – 2028م)، ولاقت تفاعلًا وتقديرًا من الدول العربية الأعضاء في المجلس، التي أيدت ما تضمنته من تعديلات وتحسينات سيستمر أثرها لسنوات، داعمة بذلك المنظمة في تحقيق أهدافها وفق مسارات عمل واضحة وشفافة. وبرزت الموازنة بشكلها الجديد في مسارين، الأول يُعنى بالتطوير داخل المنظمة، والثاني يتناول إعادة توجيه الدعم للدول التي تعاني النزاعات والأزمات والكوارث والطوارئ.
وقدم المجلس التنفيذي شكره للدول الأعضاء في اللجان الاستشارية والعامة والخاصة وأعضاء المجلس التنفيذي في تعميق النقاش بشأن مشروع الموازنة والبرنامج للمنظمة للدورة المالية (2027 – 2028)، وشكره كذلك إلى الإدارة العامة بشأن الإيضاحات حول الدراسة المعدة. وقال رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم “الألكسو” هاني بن مقبل المقبل: “إن اجتماع المجلس التنفيذي الخاص بدورته الـ16، يشكل نقطة انطلاق جديدة لمشروع الموازنة وبرامج الدورات المالية للمنظمة، نحو مزيدٍ من الشفافية والدقة في تنفيذ الاعتمادات المالية الخاصة بأنشطة وبرامج المنظمة، وتعزيز إجراءات النظام المالي والمحاسبي بما يحقق الأهداف المحددة، مدعومًا بالمستندات والإحصاءات والنماذج والإيضاحات اللازمة لتبرير رصد كل مبلغ. وقدم شكره للدول العربية الأعضاء في المجلس التنفيذي واللجان الاستشارية واللجان العامة والخاصة المنبثقة عن المجلس التنفيذي، على الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية للخروج بالصياغة الجديدة لهيكل مشروع الموازنة، حيث صاحب تقديم الدراسة وتلاها حراك عالي المستوى من جميع الدول للخروج بتوافقات حددت الأولويات ومنهجيات مشروع الموازنة.
وشهد اجتماع المجلس التنفيذي الخاص الـ16، الموافقة على مشروع الموازنة التقديرية لبرنامج النفقة الخاصة بمعهد البحوث والدراسات العربية للدورة المالية (2027 – 2028م) والتوصية للمؤتمر العام في دورته العادية 28 للاعتماد، والموافقة على مشروع موازنة المركز العربي للتعريب والترجمة والتأليف والنشر لعامي (2027 – 2028م) ورفع التوصية إلى المؤتمر العام الدورة 28 للمصادقة عليه.
يذكر أن المملكة العربية السعودية ترأس المجلس التنفيذي لـ”الألكسو” للفترة الثالثة على التوالي بعد أن بدأت أول فترة في يوليو 2021م، حيث يشهد المجلس التنفيذي والمنظمة حتى اليوم حراكًا غير مسبوق تشارك فيه جميع الدول العربية الأعضاء في المجلس التنفيذي، انعكس إيجابًا على هيكلة وتطوير آليات عمل المنظمة بما يُعزز من فاعليتها الإقليمية والدولية، ويواكب المتغيّرات المتسارعة في مجالات التربية والثقافة والعلوم، في خطوة تؤطر رؤية استشرافية تتبناها المملكة تجاه العمل العربي المشترك.