مهند سلطان الحارثي – الطائف
بحضور مدير جمعية الثقافة والفنون بالطائف الأستاذ فيصل بن خالد الخديدي احتفلت فرقة مسرح الطائف مساء أمس “الثلاثاء” باليوم العالمي للمسرح للعام 2018 وذلك في قاعة فهد ردة الحارثي للفنون بمقر الجمعية.
تضمّن الحفل جزئيات مختصر لرسائل اليوم العالمي المسرح التي كتبها خمسة فنانين من مختلف الدول العالم ، واعتمدت ترجمتها ونشرها الهيئة الدولية للمسرح ITI ، حيث قدمّها خلال الحفل عدد من المسرحيين في محافظة الطائف.
كما شمل الحفل على تكريم مدير الجمعية الأستاذ فيصل الخديدي نضير جهوده ودعمه المستمر لمختلف أنشطة فرقة مسرح الطائف بالإضافة إلى تكريم المؤلف المسرحي السعودي ياسر بن يحيى مدخلي بمناسبة حصوله مؤخراً على المركز الأول بجائزة الشارقة للتأليف المسرحي 2018 بالإضافة إلى تكريم الفنان مهند الحارثي والفنان بدر الغامدي تقديراً لدورهم الفعال وإسهاماتهم في خدمة الحراك المسرحي بالطائف.
ثم قدّمت فرقة مسرح الطائف عرض مسرحي بعنوان “تنصيص” من تأليف عراب المسرح السعودي الأستاذ فهد ردة الحارثي وسينوغرافيا وإخراج سامي بن صالح الزهراني تناولت عدد من الموضوعات المختلفة في الوسط المسرحي بمختلف مناطق العالم ، وجسّد شخصياتها نخبة من الممثلين المسرحيين بمحافظة الطائف