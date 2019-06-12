واس – نیویورك
أكدت المملكة العربیة السعودیة دعمھا لمبادرة الممثل السامي في “خطة عمل الأمم المتحدة لحمایة المواقع الدینیة “، مبینةً أنالاعتداءات على أماكن العبادة واستباحة حرمة ھذه الأماكن تعد أعمالاً إرھابیة تتطلب من الجمیع التصدي لھا، إضافة إلىالتصدي للأعمال التي تغذي الإرھاب وتنشر أفكار الكراھیة وممارسات الظلم والصدام الحضاري.
جاء ذلك في كلمة المملكة أمام اجتماع تحالف الأمم المتحدة للحضارات المنعقد الیوم في مقر الأمم المتحدة بنیویورك التيألقاھا مسؤول اللجنة السیاسیة الخاصة وإنھاء الاستعمار، في وفد المملكة الدائم
وقدم الحقباني في بدایة الكلمة شكره للممثل السامي لتحالف الحضارات میغیل موراتینوس وأعضاء مكتب تحالف الحضاراتعلى ما یبذلونھ من جھود ملموسة لعقد ھذا الاجتماع المھم لتبادل وجھات النظر فیما یتعلق بمبادرة الممثل السامي لحمایةالمواقع الدینیة. وقال فیصل الحقباني:” تتقاسم 193 ھم عدد أعضاء الأمم المتحدة جغرافیة ھذا العالم حیث لا توجد دولة منھذه الدول تتمتع بالتجانس الكامل سواء اللغوي أو العرقي أو الدیني، على الرغم من قناعتنا بالعیش المشترك بین الجمیع كسنة
إلھیة كونیة، وربط الجمیع برباط الأخوة والإنسانیة، واعترافنا بالتعددیة الدینیة وتقبل اختلاف الحضارات والثقافات كأساسللتفاھم بین البشر، إلا أن كثیر من الصراعات التي اندلعت بین البشر، خاصة تلك التي نشھدھا في وقتنا الحالي ھي صراعاتذات خلفیات فكریة وثقافیة اندلعت بسبب الاختلاف الدیني أو اللغوي أو العرقي”.
وأكد أن تزاید الاعتداءات على أماكن العبادة واستباحة حرمة ھذه الأماكن التي تعد أعمالاً إرھابیة یتطلب من الجمیع وقفة جادةوالتصدي لھذه الممارسات والأعمال التي تغذي الإرھاب ونشر أفكار الكراھیة وممارسات الظلم والصدام الحضاري. وأضافالحقباني قائلاً: “لقد شرف الله سبحانھ وتعالى المملكة العربیة السعودیة ممثلة في قادتھا وشعبھا للقیام على خدمة الحرمینالشریفین في مكة المكرمة والمدینة المنورة، أحد أھم الأماكن المقدسة في العالم حیث تستقبل المملكة ملایین الحجاج
والمعتمرین القادمین من مختلف أنحاء العالم یتجمعون في مكان وزمان واحد على مدار العام، مما جعل المملكة في ریادة دولالعالم في إدارة الحشود الضخمة في مساحة صغیرة وفي وقت واحد، لاسیما وأن ھذه الحشود تتحدث لغات مختلفة، ویأتون منثقافات وسلوكیات مختلفة، وتتكفل المملكة بتسخیر جمیع الإمكانیات الأمنیة والصحیة وغیرھا لینعم الحجاج والمعتمرینبممارسة شعائرھم الدینیة في جو یسوده الأمن والأمان والطمأنینة”، مبینًا أن ریادة المملكة في إدارة الحشود في مواسم الحج
والعمرة لیست ولیدة اللحظة، بل جاءت ً نتاجا للتراكم العملي والممارسة الفعلیة على مدى عقود من الزمن، وھو ما جعلھاتكون صاحبة التجربة الرائدة في ھذا المجال.
وأفاد بأن مبادرة الممثل السامي تأتي كخطوة إیجابیة في سبیل تعزیز القیم النبیلة ومد جسور المحبة والسلام، والتصدي لكلمن ینتھك حرمة الأماكن المقدسة وتوفیر الأمن لدور العبادة، ً مؤكدا أن المملكة تقدم دعمھا لمبادرة الممثل السامي، وعلىاستعداد لتقدیم كل الدعم والمشورة والمشاركة بخبرات المملكة في ھذا المجال. واقترح الحقباني تجریم الاعتداء على دورالعبادة والوقوف تجاھھ بحزم تشریعي، وضمانات سیاسیة وأمنیة قویة، مع التصدي اللازم للأفكار المتطرفة المحفزة علیھ،
وسن التشریعات الرادعة لمروجي الكراھیة والمحرضین على العنف.
وأكد أن الحریة الشخصیة لا تسوغ الاعتداء على القیم الإنسانیة، ولا تدمیر المنظومات الاجتماعیة، ً مشیرا إلى أن ھناك فرقًا بین الحریة والفوضى، وكل حریة یجب أن تقف عند حد القیم، وحریات الآخرین وعند حدود الدستور والنظام، مراعیة الوجدان العام وسكینتھا المجتمعیة.
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