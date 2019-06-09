اف ب – واشنطن
ذكرت وسائل إعلام أمیركیة السبت أن الحكومة الصینیة استدعت مؤخرا مسؤولین في شركات كبرى للتكنولوجیا لتحذیرھممن عواقب وقف مبیعات تقنیاتھم في الصین. وأعلنت واشنطن منتصف أیار/مایو في أوج نزاع تجاري مع بكین، عزمھا علىإدراج المجموعة الصینیة العملاقة للاتصالات ھواوي على لائحة الشركات المشبوھة التي یحظر بیعھا تكنولوجیا.
ویھدد ھذا الإجراء الذي یتخذ باسم “الأمن القومي” خوفا من أن تستخدم بكین تقنیات أمیركیة للتجسس، ببقاء المجموعةالصینیة التي تحتاج إلى مكونات وبرامج أمیركیة الصنع لمنتجاتھا.
وكتبت صحیفة “نیویورك تایمز” أن الحكومة الصینیة استدعت خلال الأسبوع الجاري رؤساء مجموعات عدیدة بینھاالأمیركیتین دیل ومایكروسوفت والكوریة الجنوبیة سامسونغ لحذیرھم من أن أي تقلیص لنشاطاتھا في الصین یمكن أن یؤديإلى إجراءات انتقامیة.
وأوضحت الصحیفة أن السلطات الصینیة ذكرت الشركات الأمیركیة بأن قرار إدارة الرئیس الأمیركي دونالد ترامب منعتقاسم التكنولوجیا بین شركات أمیركیة وصینیة “أدى إلى اضطراب الشبكة العالمیة للإمداد”، مؤكدة أن “الشركات التي تطبقًھذه السیاسة یمكن أن تواجھ عواقب”.
وكانت شركة “فیسبوك” أعلنت الجمعة أنھا ستحرم ھواوي الصینیة من تطبیقاتھا الرائجة في مجال التواصل الاجتماعي.
وأفادت الشركة العملاقة للتواصل الاجتماعي أنھا اتّخذت الخطوة بعدما أمر الرئیس الأمیركي بمنع تصدیر التكنولوجیاالأمیركیة إلى ھواوي
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