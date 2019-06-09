كشفت وزارة الحج والعمرة أمس، أن نظام مقدمي خدمات حجاج الخارج الذي وافق عليه مجلس الوزراء في رمضان المنصرم نص على إعادة هيكلة مؤسسات الطوافة والأدلاء، وتحويلها إلى شركات مساهمة وذلك من خلال رسملتها وحوكمتها وتنصيف خدماتها التي تقدم نوعًا وكمًّا، على أن يتم العمل على توسيع قاعدة المشاركة في هذه الشركات واستقطاب الكفايات من المواطنين الراغبين في العمل، ما يطور الخدمات المقدمة للحجاج. ووفق النظام الذي نشر أمس في الجريدة الرسمية للدولة، فإن على كل مؤسسة طوافة أن تتخذ شكل شركة مساهمة، على أنه لا يجوز طرحها للاكتتاب العام إلا بعد مرور 5 سنوات، ووفقًا لنظام السوق المالية.
وألغى النظام أربعة أنظمة وقواعد وهي: نظام المطوفين العام الصادر عام 1367 ونظام وكلاء المطوفين ومشائخ الجاوا الصادر عام 1365، ونظام هيئة الأدلاء بالمدينة المنورة الصادر عام 1356، وقواعد تأديب أفراد طوائف المطوفين والوكلاء والأدلاء والزمامة الصادر عام 1400هـ. ومن المقرر أن يبدأ العمل بالنظام خلال 90 يومًا. ويعزز النظام تطبيق مبدأ التحول المؤسسي وهو اتجاه إيجابي نحو الفاعلية في العمل ورفع كفاءة الأداء، من خلال أربعة أساسيات هي: الحوكمة، والكفاءة المؤسسية، والقدرة التنظيمية، والإدارة الفاعلة. ونص قرار مجلس الوزراء في هذا الشأن على إعداد نموذج أساس لشركات أرباب الطوائف وشركات تقديم الخدمات للحجاج القادمين من الخارج خلال ثلاثة أشهر، وإعداد تصنيف نوعي وكمي للخدمات، وآليات تسعيرها.