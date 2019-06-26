الوكاد – متابعة
وافق مجلس الشورى على مشروع تعديل نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 6 /2/ 1424هـ , وفقاً للصيغة المرفقة للأمر الملكي رقم 55841 وتاريخ 4 /10/ 1440هـ .
جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس خلال جلسته العادية التاسعة والأربعين من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة التي عقدها امس الثلاثاء
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان – في تصريح صحفي عقب الجلسة – أن المجلس اتخذ قراره بعد أن ناقش تقرير اللجنة المالية بشأن مشروع التعديل , الذي تلاه رئيس اللجنة الأستاذ صالح الخليوي .
وأضاف الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن التقرير السنوي لوزارة الداخلية للعام المالي 1439 / 1440هـ , تلاه رئيس اللجنة اللواء طيار ركن علي عسيري.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش نوه عدد من أعضاء المجلس بالجهود التي تقوم بها وزارة الداخلية في حفظ الأمن وتقديم خدمات إلكترونية مثلى متنوعة للمواطنين والمقيمين على أرض المملكة.
كما طرح عدد من الأعضاء عدد من المقترحات والآراء التي تهدف إلى دعم أعمال الوزارة وتحسين مستوى الأداء فيها.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة .