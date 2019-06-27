وكالات –
أكد ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، أن الشراكة
الإستراتيجية بين السعودية وكوريا الجنوبية، تمثل فرصة لتحقيق قيمة مضافة للبلدين لدعم وتنمية القدراتوالتعاون حيث يتمتع البلدان بشراكة إستراتيجية في العديد من مجالات التعاون منها السياسية والأمنية والدفاعوالاقتصاد والشؤون الثقافية والاجتماعية.
وأوضح خلال اجتماعه الموسع الذي عقده مع رئيس كوريا مون جيه إن، أمس (الأربعاء) في القصر الأزرق الرئاسيفي العاصمة سيئول، ونقل خلاله تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز للرئيسالكوري، أن السعودية لديها تجربة رائعة جدا مع كوريا الجنوبية في السابق ونريد أن نكررها بشكل أكبر وأفضللمصلحة بلدينا.
وقال ولي العهد: كما تعلمون أن السعودية قد وضعت خطة لتحول تاريخي وهي رؤية المملكة 2030 ،حيثتغطي هذه الخطوة الطموحة 3 ركائز؛ اقتصاد مزدهر ومجتمع حيوي، ووطن طموح، ونتطلع من خلال هذهالرؤية، أن تكون المملكة قوة استثمارية رائدة ورابطا بين قارات العالم.
وأضاف، نعلم بوجود إمكانات هائلة وشراكة بين البلدين غير مستغلة وفرص لزيادة التبادل التجاري والاستثمار بينالبلدين، بالإضافة إلى تطوير القدرات الدفاعية وتحقيق ازدهار اقتصادي من خلال البناء المشترك للصناعاتوتطوير رأس المال البشري وتحسين جودة الحياة بين الشعبين، فالسعودية لديها تجربة رائعة جدا مع كورياالجنوبية في السابق ونريد أن نكررها بشكل أكبر وأفضل لمصلحة بلدينا.
وأشاد ولي العهد بجهود الرئيس الكوري منذ توليه منصبه في سبيل رفاهية المواطن الكوري ومكافحة الفساد،ً مؤكدا أن هذا الأمر من الأولويات التي تبنتها السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين.
وعبر عن سعادته بتطور الجمهورية الكورية في الخطة الخمسية 2017 – 2022 ، ً مشيرا إلى فرص التعاون بينالمملكة وكوريا من خلال التوقيع على الاتفاقيات ومذكرات التفاهم لتعزيز التعاون والاستثمار بين البلدين فيمجالات الطاقة وصناعة السيارات والاتصالات وتقنيات الجيل الخامس والصحة والتعاون في المجالات العلميةوالثقافية والاجتماعية.
وأعرب ولي العهد عن شكره للرئيس الكوري على مشاعره الترحيبية في كوريا الجنوبية التي تعكس العلاقةالتاريخية العريقة المتأصلة في الروابط المتينة بين الشعبين.
من جانبه، أكد الرئيس الكوري مون جيه إن، أن السعودية دولة رئيسة في الشرق الأوسط، وحريصة على تطويروتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.
وحمل مون جيه إن، ولي العهد نقل تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، مرحبابه في زيارته الحالية التي تعد الأولى لكوريا، مشيرا إلى علاقات الصداقة التاريخية بين البلدين منذ بدايةالعلاقات الدبلوماسية بينهما