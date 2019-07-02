بهدف المساعدة في حل بعض المشكلات المعقدة في علوم الفيزياء، طور باحثون أميركيون معادلة خوارزمية لرسم نماذج مختلفة للكون.
وتم تطوير هذه المعادلة الخوارزمية عن طريق تطبيق المبادئ العلمية، التي تستخدم لرسم النماذج التوضيحية للأحياء الخلوية والفيزياء.
ونقل الموقع الإلكتروني «ساينس ديلي»، المتخصص في الأبحاث العلمية، عن جيمس سيثنا، أستاذ الفيزياء في جامعة «كورنيل» الأميركية، القول: «سر نجاح العلوم يعود إلى أن الأشياء تتصرف بشكل مبسط… فالأشياء المعقدة للغاية تصل في نهاية المطاف إلى أداء سلوكيات جماعية بسيطة»، حسب وكالة الأنباء الألمانية.
وتسمح المعادلة الخوارزمية التي ابتكرتها الباحثة كاثرين كوين، للباحثين، بوضع مجموعات ضخمة من الاحتمالات للبحث عن أنماط أو معلومات، ربما تكون مفيدة من أجل فهم نماذج معقدة من البيانات.
ومن أجل اختبار المعادلة، استخدام الباحثون بيانات حصلوا عليها من القمر الاصطناعي «بلانك» التابع لوكالة الفضاء الأوروبية، وقاموا بتطبيق المعادلة على البيانات الخاصة بالموجات الفضائية متناهية الصغر، التي تعود إلى الأيام الأولى من نشأة الكون. وأنتجت المعادلة خريطة تمثل الخصائص المختلفة للأكوان المختلفة، التي يندرج ضمنها الكون الذي نعيش فيه.
وتم تطوير هذه المعادلة الخوارزمية عن طريق تطبيق المبادئ العلمية، التي تستخدم لرسم النماذج التوضيحية للأحياء الخلوية والفيزياء.
ونقل الموقع الإلكتروني «ساينس ديلي»، المتخصص في الأبحاث العلمية، عن جيمس سيثنا، أستاذ الفيزياء في جامعة «كورنيل» الأميركية، القول: «سر نجاح العلوم يعود إلى أن الأشياء تتصرف بشكل مبسط… فالأشياء المعقدة للغاية تصل في نهاية المطاف إلى أداء سلوكيات جماعية بسيطة»، حسب وكالة الأنباء الألمانية.
وتسمح المعادلة الخوارزمية التي ابتكرتها الباحثة كاثرين كوين، للباحثين، بوضع مجموعات ضخمة من الاحتمالات للبحث عن أنماط أو معلومات، ربما تكون مفيدة من أجل فهم نماذج معقدة من البيانات.
ومن أجل اختبار المعادلة، استخدام الباحثون بيانات حصلوا عليها من القمر الاصطناعي «بلانك» التابع لوكالة الفضاء الأوروبية، وقاموا بتطبيق المعادلة على البيانات الخاصة بالموجات الفضائية متناهية الصغر، التي تعود إلى الأيام الأولى من نشأة الكون. وأنتجت المعادلة خريطة تمثل الخصائص المختلفة للأكوان المختلفة، التي يندرج ضمنها الكون الذي نعيش فيه.
المصدر صحيفة الشرق الاوسط