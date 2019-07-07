وكالات –
أدرجت منظمة اليونيسكو التابعة للأمم المتحدة، أمس، موقع بابل الأثري على لائحة التراث العالمي، في أعمال الدورة 43 للجنة التراث العالمي المنعقدة بباكو في أذربيجان.
وقال البرلماني العراقي علي الحميداوي، عضو الوفد العراقي المشارك في اجتماعات اليونيسكو، إن «الموافقة على إدراج بابل ضمن لائحة التراث العالمي جاءت مشروطة بإزالة المخالفات», عن المدينة حتى عام 2020».
وكانت قيادة شرطة محافظة بابل كشفت عن تحقيق أحد شروط منظمة اليونيسكو المتمثل في تأمين مدينة بابل الأثرية، وإبعادها عن العسكرة، بالتنسيق مع وزارة الثقافة والسياحة والآثار.
وقال الرئيس العراقي برهم صالح بمناسبة إدراج بابل على لائحة التراث العالمي لليونيسكو, في تغريدة على «تويتر»: «نبارك لكل أبناء العراق إدراج بابل في لائحة التراث العالمي»، فيما قال رئيس البرلمان محمد الحلبوسي في تغريدة مماثلة: «مبروك لعراق الحضارة والتاريخ والثقافة إدراج مدينة بابل التاريخية على لائحة التراث العالمي لليونيسكو».
ويقع موقع بابل الأثري على بعد 90 كيلومتراً جنوب بغداد، ويعتبر موقع بابل من أهمّ الأماكن الأثريّة في العراق، وكان عاصمة المملكة البابلية قديماً.