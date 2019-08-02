يينتشوان 2 أغسطس 2019 (شينخوا)
سيشهد مؤتمر الاستثمار والتعاون في طاقة الإنتاج بين الصين والدول العربية المقرر عقده في سبتمبر القادم على هامش معرض الصين والدول العربية الرابع، مشاركة حوالي 200 ضيف من 15 دولة ومنطقة.
ومن بين الضيوف الأجانب مسؤولون حكوميون من وزارة الاقتصاد الإماراتية، ووزارة التجارة والصناعة المصرية، وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدُقم العمانية، ولجنة تراحم بمنطقة جازان السعودية.
وسيصدر المؤتمر تقريرا حول تنمية التعاون في طاقة الإنتاج بين الصين والدول العربية عام 2019 وتقريرا حول تحليل المخاطر والتقييم الائتماني لمختلف الدول عام 2019، لتوفير تجارب لقيام المؤسسات بالاستثمار التجاري.
وفي الوقت نفسه، سيعقد المؤتمر الأول للمسؤولين رفيعي المستوى لاتحاد بنوك الصين والدول العربية، ومعرض التعاون في منشآت البنية الأساسية وطاقة الإنتاج، الذي سيشغل مساحة 4000 متر مربع، وبمشاركة 17 هيئة ومؤسسة، ويعرض إنجازات واستراتيجية منشآت البنية الأساسية وتكنولوجيا ومعدات ومنتجات مجال البتروكيماويات وتكنولوجيا الاتصالات الالكترونية والحدائق الصناعية الصينية في الخارج.