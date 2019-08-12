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كاشغر 12 أغسطس 2019 ( شينخوا )
مسلمون يرقصون أمام مسجد في كاشغر، بمنطقة شينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم في شمال غربي الصين احتفالا بعيد الاضحي المبارك والذي وافق يوم الاحد. ويوجد في الصين اكثر من 20 مليون مسلم من مختلف العرقيات.
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