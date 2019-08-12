ثقافة وفنون > مسلمو الايغور في الصين يحتفلون بعيد الاضحى
12/08/2019   2:39 م

مسلمو الايغور في الصين يحتفلون بعيد الاضحى

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كاشغر 12 أغسطس 2019 ( شينخوا )

مسلمون يرقصون أمام مسجد في كاشغر، بمنطقة شينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم في شمال غربي الصين احتفالا بعيد الاضحي المبارك والذي وافق يوم الاحد. ويوجد في الصين اكثر من 20 مليون مسلم من مختلف العرقيات.

مسلمو الايغور في الصين يحتفلون بعيد الاضحى

ثقافة وفنون
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