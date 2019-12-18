وكالات – دبي
اطلق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة حملة تصويت محلية ودولية للمشاركة في اختيار الهوية الإعلامية المرئية للإمارات، التي تمثل قيم البلاد ورؤيتها.
ويمكن للمصوتين المشاركة في اختيار أحد الشعارات الثلاث التي أطلقتها الامارات والتي شارك في تصميمها 49 مواطناً من أبناء البلاد.
وقال الشيخ محمد بن راشد إنّ «الجميع جزء من قصة نجاح الإمارات، ونريد للجميع الاشتراك في اختيار أفضل تصميم يمثل قصتنا». ودعا المشاركين من الدولة والعالم إلى اختيار شعار الهوية الإعلامية المرئية،، فيما قال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان: «إن تجربة دولة الإمارات ألهمت وما زالت تلهم الملايين حول العالم، ولذلك كان من الأهمية أن يشارك العالم كله في اختيار الشعار الذي يعبر عن هويتها الإعلامية المرئية». ودعا الجميع في داخل الإمارات وخارجها إلى التفاعل والمشاركة في عملية التصويت، معبراً عن شكره للجهد الكبير الذي بذله الـ49 من أبناء الإمارات في التوصل إلى الخيارات الثلاثة المطروحة للهوية الإعلامية المرئية والأفكار الإبداعية التي قدموها. ومقابل كل مشاركة دولية أو محلية في التصويت للتّصميم الخاص بالهوية الإعلامية المرئية للإمارات، ستُغرس شتلة شجرة في منطقة من مناطق العالم، كي تُزرع ملايين الأشجار في العالم، ترسيخاً لمنظومة القيم الإنسانية التي تتبناها الإمارات.
ويمكن للمشاركين من مختلف أنحاء العالم التصويت على مدى 10 أيام اعتباراً من 17 حتى 27 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، لاختيار واحد من 3 شعارات للهوية الإعلامية المرئية للإمارات، وتشمل عملية التصويت الاختيار من بين شعارات الإمارات بخط عربي، أو النخلة، أو الخطوط السبعة.