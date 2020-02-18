فاطمة الغامدي – الرياض
عقد مجلس الغرف السعودية اللقاء الأول لمجموعة عمل الشركات متعددة الجنسيات برئاسة الأمين العام المكلف لمجلس الغرف حسين العبدالقادر ورئيس مجلس إدارة المجموعة رامي زكي، وبحضور الرؤساء التنفيذيين للمجموعة، لبحث سبل التعاون المشتركة لتطوير بيئة الأعمال والاستثمار في المملكة تحقيقاً لرؤية المملكة 2030 .
ومن جانبه ذكر العبدالقادر أن المجلس يعمل على خلق قنوات لتواصل الفعال بين قطاع الأعمال والقطاع الحكومي في المجالات الاستثمارية والأنشطة التجارية، من خلال تبادل الخبرات وأفضل التجارب والممارسات العالمية، منوهاً الى أن اللقاء اليوم بالمجموعة للاطلاع على دورها الاقتصادي والاجتماعي في تطوير المعرفة الاقتصادية وتحفيز القطاعات الصناعية والتجارية تماشياً مع رؤية المملكة 2030.
كما اشاد رئيس مجلس الادارة للمجموعة رامي زكي بالتعاون الذي تم مؤخرا مع اللجان الوطنية في تنفيذ دراسة للأثر الاقتصادي لبعض اللوائح على بيئة الأعمال، مؤكد على أن تكامل الجهود للقطاعين الحكومي والخاص يحقق المصلحة العامة وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
مشيرا إلى أن اللقاء يهدف إلى بحث فرص التعاون المشترك بين المجلس ومجموعة عمل الشركات متعددة الجنسيات ودعم جهود المجلس وأنشطته واستثمار الخبرات وتنوع القطاعات التي تمثلها المجموعة ، وذلك ضمن الدور المميز لمجلس الغرف السعودية ومكانته الهامة كمظلة للقطاع الخاص في المملكة.
يذكر ان مجموعة عمل الشركات متعددة الجنسيات مجموعة عمل غير ربحية تضم قرابة 50 من كبرى الشركات الإقليمية والعالمية العاملة في المنطقة وتمثل نطاق واسع من القطاعات تشمل الصناعة والتكنولوجيا والطاقة والمنتجات الغذائية والمشروبات والسيارات وملحقاتها والسلع الاستهلاكية ومنتجات الصحية والخدمات المالية وتجارة التجزئة، وتتجاوز القيمة السوقية للشركات الأعضاء 4,5 تريليون دولار