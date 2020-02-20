وفقا لصحيفة الشرق الاوسط اليوم 20 فبراير 2020 أعاد مهندس جيولوجي فرنسي مجموعة من العملات المعدنية التاريخية التي كان حصل عليها أثناء زيارته لمحافظة العلا عام 1966 إلى الهيئة الملكية لمحافظة العلا.
وكان جان كلود لوفيفر في زيارة لمحافظة العلا في ذلك العام أثناء عمله مع وزارة البترول والثروة المعدنية السعودية، وخلال تجوله في موقع الحجر (أول مواقع السعودية المدرجة في قائمة اليونيسكو للتراث العالمي) حصل على تلك العملات المعدنية من طفل قابله في ذلك المكان.
وبعد مرور أكثر من 50 عاماً، زار جان كلود معرض «العلا واحة العجائب في الجزيرة العربية» المقام حالياً بمعهد العالم العربي في باريس، فتذكر الوقت الذي أمضاه في العلا والقطع النقدية التي حصل عليها أثناء الزيارة، فتواصل مع الهيئة الملكية لمحافظة العلا لإعادة العملات المعدنية إلى موطنها الأصلي بمحافظة العلا.
والتقى جان كلود الدكتور عبد الرحمن السحيباني مدير المتاحف والمعارض بالإنابة بالهيئة الملكية لمحافظة العلا، في معهد العالم العربي لتسليم العملات المعدنية.
ووفقاً للهيئة، ستُدرس تلك العملات من فريق إدارة علم الآثار بالهيئة الملكية لمحافظة العلا لتحديد تاريخها، مما يسهم في فهم دور محافظة العلا التاريخي باعتبارها ملتقى لحضارات وثقافات متعاقبة على مر التاريخ.
وقال السحيباني عن تلك القطع الأثرية: «هذا اكتشاف مثير للغاية، وستعمل الفرق المختصة لدينا على تنظيف العملات المعدنية باتباع الأساليب العلمية المعتمدة، حتى نتمكن من دراستها. ومعظم العملات المعدنية الموجودة في هذه المنطقة هي إما نبطية أو رومانية، مع وجود عدد قليل جداً من العملات اللحيانية»، معرباً عن امتنانه للمساهمة التي قدمها لوفيفر لحماية التراث وإعادته إلى موطنه الأصلي. ويحمي القانون السعودي التراث والآثار، كما يجرم أي عمليات تنقيب لا تتم بصورة رسمية.
ويستمر معرض «العلا، واحة العجائب في الجزيرة العربية» في عرض العديد من كنوز العلا التاريخية والثقافية في معهد العالم العربي بباريس حتى بداية مارس (آذار) المقبل، كما سيجول العالم قريباً.
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