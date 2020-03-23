عبد الله الخير- الرياض
أكدت اللجنة الوطنية لمنتجي الألبان الطازجة بمجلس الغرف السعودية في بيان لها اليوم أنه وفي إطار الجهود الوقائية والاحترازية التي تبذلها كافة الجهات الحكومية لحماية المواطنين والمقيمين من تفشي فيروس كورونا المستجد، أن شركات الألبان الوطنية وتماشياً مع هذه الإجراءات ملتزمة التزاماً تاماً بتأمين واستدامة الغذاء الصحي الآمن والكافي للمستهلك بجودة عالية وبشكل يومي ، وأنها تقوم على مدار الساعة بمراجعة المخزون الموجود في الأسواق، وتعمل على زيادته باستمرار وذلك لضمان توفير المنتجات الغذائية من الألبان الطازجة ومشتقاتها بخياراتها المتنوعة للمستهلك بشكل يومي بذات الأسعار المناسبة للمستهلك.
وأوضحت اللجنة بأنها اتخذت كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تضمن الالتزام بمعايير الصحة والسلامة، بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة، في جميع مراحل الإنتاج والتصنيع و الإمداد والتوزيع وصولًا لمنافذ البيع والتي يتجاوز عددها 38 ألف منفذ بيع في جميع مناطق المملكة.
.ودعت في ختام بيانها أن يحفظ الله المملكة، وأن يديم عليها قيادةً وشعباً أمنها وأمانها وازدهارها ورخائها .