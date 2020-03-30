في خبر طريف نشرت صحيفة المدينة استعجال عروسين اقامة عرسهما قبل موعد منع التحول وهنا التفاصيل :
في سباق للزمن تفاديًا لوقت حظر التجول، ووسط تخوف من هاجس”كورونا” سارعت عروس- يحملها
شقيقها- منطلقة من سكاكا، للوصول إلى مقر وجود عريسها في القريات لإتمام حفل الزفاف الذي اقتصرعلى العريس الشاب منيف بن عبدالعزيز الفندي العنزي والعروس كريمة عبدالهادي حشاش الطالبالعنزي وقلة قليلة من المقربين فقط اللهم رسائل الواتساب التي حضرت نيابة عن أهالي وأصدقاء
كن دائما على تواصل الأسرتين.
العريس العنزي قال لـ”المدينة” إنه ومنذ فترة مضت قد عقد قرانه على زوجته ولكن لم يتبقَ إلا الحفل
والذي كان مقررًا إقامته في محافظة القريات علمًا بأن العروس هي من مدينة سكاكا وتبعد عن محافظة
القريات قرابة 400 كلم ذهابًا .
وبيَّن العنزي أنه تماشيًا مع قرارات الدولة التي نصت على منع التجول بعد السابعة من أجل سلامة
المواطن والمقيم والروح البشرية كذلك منع الاختلاط والحفلات، قررتُ إلغاء جميع المراسم بعد الاتفاق معذوي العروس، واكتفينا بحفل عائلي جمعني أنا وإخوتي وأخواتي في منزلنا بينما تم حجز فندق لي فيمحافظة القريات وإحضار العروس بكامل زينتها من سكاكا للفندق مباشرة وكل هذا تماشيًا مع قرارات
الدولة .
وأبان العريس أن زوجته تعرضت لبعض المواقف الطريفة أثناء قدومها للقريات وذلك بإيقافها ببعض
النقاط الأمنية هي وشقيقها والذي كان يشرح للنقاط الأمنية أنه يرغب بالوصول للقريات قبل السابعة
وهي فترة منع التجول حتى يستطيع إيصال زوجتي لي.
وأشار العريس إلى التعامل الراقي الذي لاقاه شقيق زوجته وزوجته أثناء قدومهما للقريات وذلك بتقديم
التهاني لها في كل نقطة يتم استيقافها بها، مؤكدًا بأن زوجته وصلت لمقر إقامته قبل المنع بخمسة
دقائق 55:6 مساءً في وسط خوف أن تغرم ويغرم شقيقها إن تأخروا، مؤكدًا بأن زوجته قامت شقيقاتها
بتجهيزها بمنزلها دون الحاجة لصالون تجميل النساء