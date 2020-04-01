الرباط 06 شعبان 1441 هـ الموافق 30 مارس 2020 م واس
أطلقت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) بالتعاون مع مؤسسة غرناطة للنشر والخدمات التربوية – من خلال مركزها للغة العربية للناطقين بغيرها، ومركزها للمعلومات والتوثيق والنشر – برنامجا مفتوحا للتعليم عن بعد، موجها إلى طلاب اللغة العربية من الناطقين بلغات أخرى في موضوع “تعلَّم اللغة العربية، كن ماهرا بها في بيتك”.
وأوضح بيان صادر عن المنظمة اليوم أن هذا الإجراء يأتي في إطار مبادرة “بيت الإيسيسكو الرقمي” التي شرعت المنظمة في تنفيذها دعماً لجهود الدول الأعضاء والمجتمع الدولي في مواجهة فيروس كورونا والحد من انعكاساته على مجالات التربية والعلوم والثقافة .
ولفتت المنظمة النظر إلى أن إطلاق هذا البرنامج التعليمي الرقمي المفتوح جاء من خلال إجراءات تتوخى وضع مضامين تعليمية على قناة الإيسيسكو على اليوتيوب في شكل قوائم تشغيلية لفيديوهات تعليمية خاصة بعدة مستويات تعليمية، إضافة إلى توفير كتب مسموعة لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها ووضعها بشكل مجاني ومفتوح على منصة يوتيوب الواسعة الانتشار.
ومن شأن هذا البرنامج – حسب المنظمة – الإسهام في إغناء المضامين الوطنية للتعليم عن بعد، وأن ييسّر لطلاب اللغة العربية، في ظل ظروف الطوارئ الصحية والإغلاق المدرسي – مواصلة تعلمهم للغة العربية في منازلهم عبر الوسائط الرقمية.
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