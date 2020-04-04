الرياض 2 إبريل 2020 (شينخوا)
شارك خبراء صحيون صينيون تجربتهم بمكافحة فيروس كورونا الجديد مع نظرائهم السعوديين خلال مؤتمر عبر الفيديو يوم الخميس.
وخلال المؤتمر، عرض تشانغ يانغ، مدير إدارة التعاون الدولي للجنة الصحة الوطنية الصينية، آخر التطورات بشأن الفيروس وتدابير الصين لمكافحة الوباء وخبرتها في الوقاية والسيطرة والعلاج السريري.
وقال تشانغ إن الصين ستواصل تبادل الخبرات وتقديم المساعدة والدعم للمجتمع الدولي بما في ذلك المملكة العربية السعودية للتعاون من أجل حماية أمن الصحة العامة العالمي والإقليمي.
وتحدث كل من تشو لي، الخبير في المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها، ووانغ غوي تشيانغ، مدير قسم الأمراض المعدية في مستشفى جامعة بكين، بشكل مفصل عن خصائص الفيروس في المراحل المختلفة والخبرة الصينية في السيطرة على الأمراض وخطط العلاج وإدارة الحجر الصحي.
وأشاد عبد الله عسيري، وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية السعودي، بالإجراءات الفعالة التي اتخذتها الصين لاحتواء الفيروس، حيث أعرب عن رغبة بلاده بالاستفادة من تجربة الصين في هذا المجال.
وشكر العسيري الصين على مساعدتها للسعودية في مواجهة الفيروس، وأوضح بأن قادة البلدين توصلوا إلى توافق في تعميق التعاون في مكافحة الفيروس في مكالمة هاتفية الأسبوع الماضي.
وبين العسيري بأنه منذ اكتشاف أول حالة مصابة بالفيروس، اتخذت السعودية عددا من الإجراءات في محاولة لمكافحة انتشار المرض وحققت نتائج جيدة، والمملكة مستعدة لتعزيز التعاون مع الصين لتبادل الخبرات في إدارة الحالات وكذلك الوقاية من العدوى ومكافحتها.
وقد سجلت المملكة 165 حالة جديدة يوم الخميس لترتفع الحالات الإجمالية إلى 1885 حالة، منها 21 حالة وفاة و328 حالة تعافي.
واختتم المؤتمر بتعليق السفير الصيني لدى المملكة، تشن وي تشينغ، حيث قال “احتوت الصين الفيروس من خلال تدابير وقائية صارمة، وتتخذ الحكومة السعودية أيضا تدابير فعالة للسيطرة على فيروس كورونا الجديد وحماية الصحة العامة”، مضيفا أن البلدين ساهما إلى حد كبير في الحرب العالمية ضد الفيروس.
وأشار إلى أن الشعب الصيني لن ينسى مساعدة السعودية المقدمة في الوقت المناسب بعد تفشي المرض، مضيفا أن السفارة الصينية حافظت على اتصالات وثيقة مع السلطات السعودية ذات الصلة، والصين مستعدة لتقديم أكبر قدر ممكن من المساعدة.
وقال “اعتقد أنه من خلال تعاوننا الشامل، سنكسب بالتأكيد المعركة ضد هذه الأزمة وننطلق لمستقبل مشترك.”