تشانغشا 11 أبريل 2020 (شينخوا)
شهدت شركة المركبات الكهربائية المحدودة التابعة لمجموعة سي آر آر سي الصينية لتصنيع عربات السكك الحديدية، شهدت مغادرة الدفعة الأولى من حافلات مصممة بشكل خاص، خط التجميع قبل الموعد المحدد، حيث باتت جاهزة للتصدير إلى المملكة العربية السعودية.
يذكر أن هذه الحافلات التي تعمل بالغاز ويبلغ طول الواحدة منها 12 مترا، صنعتها شركة المركبات الكهربائية المحدودة، وتتميز بالبناء الوحدوي ونظام شبكة السيارة الذكية، بالإضافة إلى لوحة القيادة الذكية ونظام مساعدة السائق.
وقال شياو يونغ، نائب المدير العام للشركة، إنه تم تطوير حافلات مشاهدة معالم المدينة هذه خصيصًا مع تأثيرات متميزة لمقاومة الإشعاع والتبريد بناءً على بيئة التشغيل في المملكة العربية السعودية.
وقال شياو إنه من المتوقع شحن 20 حافلة من هذا النوع إلى السعودية في 20 أبريل.
وبالإضافة إلى الطلب من المملكة العربية السعودية، تلقت الشركة أيضًا طلبا من نيوزيلندا للحصول على حافلات كهربائية في أواخر فبراير وسط مكافحة وباء فيروس كورونا الجديد.
وتأسست شركة المركبات الكهربائية المحدودة التابعة لمجموعة سي آر آر سي في عام 2007، في مدينة تشوتشو بمقاطعة هونان بوسط الصين، وهي تقوم بتصنيع الحافلات الكهربائية وكذلك الحافلات التي تعمل بالغاز، والحافلات ذات الأغراض الخاصة مثل الحافلات المدرسية وسيارات الإسعاف.