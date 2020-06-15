جرى مؤخرًا في مقاطعة تشونغتشينغ بالصين افتتاح أول جسر علوي لمجمع (رافلز تشونغتشينغ) – الملقب بـالـ«كريستال» – للجمهور. ويتميز هذا المشروع بكونه أحد أعلى الجسور العلوية في العالم الذي يربط 4 أبراج ببعض، كما يعد أول مشروع ناطحة سحاب أفقية يقام في الصين ويلفت الجسر انتباه الكثيرين لروعة تصميمه المعماري الداخلي والخارجي. ووفقا لصحيفة (تشاينا دايلي) الصينية، يعد هذا العمل الهندسي علامة بارزة في تاريخ المعمار في الصين لاستخدامه تقنية رفع هيدروليكي متزامن لرفع الجسر وربطه بأربعة أبراج يبلغ طول كل منها 250 مترًا. وقالت الصحيفة إن هذا المشروع من تصميم المهندس المعماري الكندي الشهير موسى الصفدي، الذي استلهم التصميم من ثقافة النقل المائي التقليدية في المنطقة. وأشارت الصحيفة إلى أن المجمع طورته مجموعة Capita-Land Group بتكلفة تزيد عن 4 مليارات دولار، وهو أكبر استثمار خارجي في الصين قامت بتمويله شركة سنغافورية، وتغطي الأبراج الأربعة مساحة 1.12 مليون متر مربع، وتضم مقار سكنية، ومركز تسوق، ومكاتب، وفندق خمس نجوم.
- إعفاء شركات النفط من ضريبة الدخل في قرار للشورى السعودي
- السعودية تشرع في برنامج يسخّر الرياح والطاقة الشمسية خلال العقد المقبل
- شباب من علماء الصينيات بينهم عرب يبحثون سبل تعزيز التعاون وتبادل التجارب في مكافحة كوفيد-19 بين الصين والدول الأخرى
- الصين تدشن أول جسر علوي يربط 4 ناطحات سحاب
- تويتر يحذف حسابات مرتبطة بالسلطات الصينية والروسية والتركية
- جمعية الثقافة والفنون بالطائف برقية شكر وتقدير من رئيسة قسم الشؤون الثقافية بالقنصلية
- الأمم المتحدة: صواريخ هوجمت بها السعودية وأسلحة ضبطتها أمريكا “أصلها إيراني”
- نقل ملكية الشركات مطاحن الدقيق الأربع للمركز الوطني للتخصيص
- مايكروسوفت ترفض بيع تكنولوجيا التعرف على الوجه للشرطة
- ندى القحطاني تبتكر «روبوت» لدعم المناهج الدراسية لأطفال متلازمة داون