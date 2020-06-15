علوم واختراعات > الصين تدشن أول جسر علوي يربط 4 ناطحات سحاب
15/06/2020   9:29 ص

الصين تدشن أول جسر علوي يربط 4 ناطحات سحاب

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جرى مؤخرًا في مقاطعة تشونغتشينغ بالصين افتتاح أول جسر علوي لمجمع (رافلز تشونغتشينغ) – الملقب بـالـ«كريستال» – للجمهور. ويتميز هذا المشروع بكونه أحد أعلى الجسور العلوية في العالم الذي يربط 4 أبراج ببعض، كما يعد أول مشروع ناطحة سحاب أفقية يقام في الصين ويلفت الجسر انتباه الكثيرين لروعة تصميمه المعماري الداخلي والخارجي. ووفقا لصحيفة (تشاينا دايلي) الصينية، يعد هذا العمل الهندسي علامة بارزة في تاريخ المعمار في الصين لاستخدامه تقنية رفع هيدروليكي متزامن لرفع الجسر وربطه بأربعة أبراج يبلغ طول كل منها 250 مترًا. وقالت الصحيفة إن هذا المشروع من تصميم المهندس المعماري الكندي الشهير موسى الصفدي، الذي استلهم التصميم من ثقافة النقل المائي التقليدية في المنطقة. وأشارت الصحيفة إلى أن المجمع طورته مجموعة Capita-Land Group بتكلفة تزيد عن 4 مليارات دولار، وهو أكبر استثمار خارجي في الصين قامت بتمويله شركة سنغافورية، وتغطي الأبراج الأربعة مساحة 1.12 مليون متر مربع، وتضم مقار سكنية، ومركز تسوق، ومكاتب، وفندق خمس نجوم.

الصين تدشن أول جسر علوي يربط 4 ناطحات سحاب

علوم واختراعات
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