الكويت 21 يونيو 2020:
اعلنت 24 جهة مدنية في الكويت بقيادة الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان عن إطلاق: “إعلان المجتمع المدني لمجابهة خطاب الكراهية والتحريض على الكراهية خلال فترة جائحة فيروس كورونا (كوفيد – 19) – الكويت”.
واتفقت الجهات بأن العالم يواجه أزمة غير مسبوقة متمثلة في حالات طوارئ الصحة العامة العالمية لفيروس كورونا (كوفيد – 19). والتي تجعل ضمان حقوق الإنسان للجميع تحديًا بالنسبة لكل دولة. مشيرين أن هذا ليس وقت إهمال حقوق الإنسان. بل الوقت الذي نكون فيها بحاجة إلى حقوق الإنسان أكثر من أي وقت مضى حتى نتخطى ونتجاوز هذه الأزمة بكرامة واحترام.
ولأن الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان تؤمن بدور دولة الكويت في دعم السلام والعدالة والمساواة في العالم أجمع والتزامها بثقافة التسامح واللاعنف، فقد اقترحت بنود ومواد الإعلان قامت بعرضه على عدد من الخبراء وجمعيات النفع العام للتشاور حوله، ولقد اتفق الجميع وأبدوا رغبتهم في إعلان التزامهم بحقوق الإنسان والتعبير علنا ضد كافة أشكال العنف وخطاب الكراهية والتحريض على الكراهية.
وقال خالد الحميدي العجمي رئيس مجلس إدارة الجمعية أن إصدار الإعلان هو استشعار بالمسئولية المُلقاة على عاتق المجتمع المدني في الكويت لمواجهة خطر تفشي خطابات الكراهية والتحريض على الكراهية خلال فترة جائحة فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي تعجّ بمثل هذه الخطابات كتغذية لمزيد من الانقسامات الإنسانية.
وتكون الإعلان من (7) مواد، أكدت جمعيها على رفض خطابات الكراهية والتحريض على الكراهية
ووقوف الجميع ضد الانقسام المجتمعي.