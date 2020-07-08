لرياض 16 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 07 يوليو 2020 م واس
تغلبت لاعبة المنتخب السعودي للجامعات نجد فهد على لاعبة أستراليا جيسيكا بنتيجة ٥-١ في دور المجموعات ضمن بطولة جامعات العالم لكرة القدم الإلكترونية “فيفا 20 “.
وبارك رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية الدكتور خالد المزيني للاعبة هذا الفوز، مؤكداً سعيهم في الاتحاد -من خلال سجلّ المشاركات الدولية- إتاحة الفرصة أمام جميع الطلاب والطالبات في الجامعات السعودية للمشاركة وتمثيل الوطن في هذه المحافل الدولية من خلال الدعم الكبير وتذليل جميع الصعاب ليكون اسم المملكة العربية السعودية حاضراً بشكل لافت وقوي من خلال المنافسة على المراكز المتقدمة وليس فقط المشاركة في جميع البطولات الدولية، متمنياً الفوز والتوفيق لجميع ممثلي الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية والوطن في هذه البطولة.
- 142 مبادرة حكومية لتخفيف الآثار المالية والاقتصادية من تداعيات فيروس كورونا
- لاعبة أخضر الجامعات نجد فهد تكسب أولى مبارياتها في بطولة جامعات العالم لكرة القدم الإلكترونية
- الصين والدول العربية تحثان على بناء مجتمع مصير مشترك وسط التعاون في مكافحة “كوفيد-19”
- السعودية لن تسمح بأي تجاوز لحدودها أو إضرار بأمنها الوطني
- اتفاق صيني-عربي على تعزيز التعاون
- السعودية أكبر المانحين للمركز الأممي لمكافحة الإرهاب
- تدشين أكبر مستشفى للإبل على مستوى العالم في السعودية
- اجراءت احنرازية اسلامة الحج منع دخول «المشاعر المقدسة» دون تصريح قبل الحج بـ10 أيام
- مجموعة إجراءات “المدفوعات السعودية” ساعدت المجتمع السعودي على التكيف مع جائحة كورون
- السعودية السماح بتصدير المياة المعلبة