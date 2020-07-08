اخبار الرياضة > لاعبة أخضر الجامعات نجد فهد تكسب أولى مبارياتها في بطولة جامعات العالم لكرة القدم الإلكترونية
08/07/2020   10:01 ص

لاعبة أخضر الجامعات نجد فهد تكسب أولى مبارياتها في بطولة جامعات العالم لكرة القدم الإلكترونية

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لرياض 16 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 07 يوليو 2020 م واس
تغلبت لاعبة المنتخب السعودي للجامعات نجد فهد على لاعبة أستراليا جيسيكا بنتيجة ٥-١ في دور المجموعات ضمن بطولة جامعات العالم لكرة القدم الإلكترونية “فيفا 20 “.
وبارك رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية الدكتور خالد المزيني للاعبة هذا الفوز، مؤكداً سعيهم في الاتحاد -من خلال سجلّ المشاركات الدولية- إتاحة الفرصة أمام جميع الطلاب والطالبات في الجامعات السعودية للمشاركة وتمثيل الوطن في هذه المحافل الدولية من خلال الدعم الكبير وتذليل جميع الصعاب ليكون اسم المملكة العربية السعودية حاضراً بشكل لافت وقوي من خلال المنافسة على المراكز المتقدمة وليس فقط المشاركة في جميع البطولات الدولية، متمنياً الفوز والتوفيق لجميع ممثلي الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية والوطن في هذه البطولة.

لاعبة أخضر الجامعات نجد فهد تكسب أولى مبارياتها في بطولة جامعات العالم لكرة القدم الإلكترونية

اخبار الرياضة
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