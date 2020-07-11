باريس (رويترز) – قالت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) يوم الجمعة إن لجنة التراث العالمي ستراجع موقف آيا صوفيا بعد أن أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن المبنى الأثري في اسطنبول سيفتتح كمسجد.
وقالت يونسكو في بيان ”من المؤسف أن القرار التركي لم يكن محل نقاش ولا حتى إخطار مسبق“.
وأضافت ”تدعو يونسكو السلطات التركية لفتح حوار دون تأخير لتجنب العودة للوراء فيما يتعلق بالقيمة العالمية لذلك الإرث الاستثنائي والذي سيخضع الحفاظ عليه لمراجعة من لجنة التراث العالمي في جلستها المقبلة“.