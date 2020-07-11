ثقافة وفنون > يونسكو: لجنة التراث العالمي ستراجع موقف آيا صوفيا ضد قرار الرئيس التركي
11/07/2020   10:52 ص

يونسكو: لجنة التراث العالمي ستراجع موقف آيا صوفيا ضد قرار الرئيس التركي

+ = -
0 80

باريس (رويترز) – قالت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) يوم الجمعة إن لجنة التراث العالمي ستراجع موقف آيا صوفيا بعد أن أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن المبنى الأثري في اسطنبول سيفتتح كمسجد.

وقالت يونسكو في بيان ”من المؤسف أن القرار التركي لم يكن محل نقاش ولا حتى إخطار مسبق“.

وأضافت ”تدعو يونسكو السلطات التركية لفتح حوار دون تأخير لتجنب العودة للوراء فيما يتعلق بالقيمة العالمية لذلك الإرث الاستثنائي والذي سيخضع الحفاظ عليه لمراجعة من لجنة التراث العالمي في جلستها المقبلة“.

يونسكو: لجنة التراث العالمي ستراجع موقف آيا صوفيا ضد قرار الرئيس التركي

ثقافة وفنون
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://www.alwakad.net/1936984.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *