علمت من مصادر مطلعة أن مشروع «مترو الرياض» العملاق سيشهد افتتاح عدد من أجزائه ومحطاته قبل نهاية العام 2020، وسيكون متاحًا أمام العامة.
ويخترق مترو الرياض العاصمة من جميع الاتجاهات وتتولى تنفيذه ثلاثة ائتلافات عالمية بتكلفة 85 ملياراً. ويمكن للمترو بطاقته الاستيعابية الكبيرة نقل أكثر من مليون راكب يوميًا بسرعة 80كلم في الساعة.
وفي هذا الشأن أكد الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض، فهد الرشيد، أن العاصمة الرياض مقبلة على تنفيذ أكثر من 18 مشروعًا عملاقًا بالرياض، وذلك في إطار خطة تستهدف مضاعفة عدد سكان العاصمة إلى 15 مليون نسمة، مشيرًا إلى أن من بين هذه المشروعات «المترو»، وبوابة الدرعية، والقدية، ومشاريع «الرياض آرت»، و»الرياض الخضراء».
وأوضح أن العاصمة الرياض تحل حاليًا في المركز 49 من بين مدن العالم من حيث عدد السكان، بـ7 ملايين نسمة، كما أنها تأتي في المرتبة 18 عالميًا من حيث حجم الاقتصاد، وتساهم بأكثر من 47 % من الناتج المحلي غير النفطي للمملكة.