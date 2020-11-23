أعلنت شركة الزيت العربية السعودية “أرامكو السعودية” الأحد، صدور حكم قضائي ابتدائي لصالحها بتاريخ 17 نوفمبر 2020 برفض الدعوى المقامة من ورثة خالد أبو الوليد الهود القرقني أمام المحكمة الفدرالية الأمريكية للمقاطعة الجنوبية لولاية تكساس فيما يتعلق بمطالبة المدعين بتنفيذ قرار تحكيم مزعوم بمبلغ يقارب 18 مليار دولار (57.3 مليار ريال).
وأوضحت الشركة في بيان لها على “تداول” اليوم، أنه قام برفع الدعوى بتاريخ 1 يونيو 2018 ورثة خالد أبو الوليد الهود القرقني، وهم كل من: وليد خالد أبو الوليد الهود القرقني، وأحمد خالد أبو الوليد الهود القرقني، وشاهة خالد أبو الوليد الهود القرقني، ونؤوم الضحى خالد أبو الوليد الهود القرقني، ونسرين مصطفى جواد زكري.
وأضافت أن موضوع النزاع محل قرار التحكيم المزعوم يتعلق بمدفوعات إيجار يزعم المدعون استحقاقهم لها نتيجة استخدام أرامكو السعودية لقطعة أرض في منطقة رأس تنورة في المملكة العربية السعودية، مبينة أنه جرى الحكم لصالحها وعليه، فإنه من غير المتوقع أن يكون هناك أي أثر مالي على أرامكو السعودية.
وأشارت أرامكو إلى أن الحُكم الصادر هو حكم ابتدائي قابل للاستئناف أمام محكمة الاستئناف في الدائرة الفدرالية الخامسة، مبينة أنه في حال قرّر المُدعون استئناف الحكم، فإنها ترى أن موقِفها قوي مما يعزز فرص تأييد الحُكم من الاستئناف، لافتة إلى أنه نظرًا لصدور حكم في هذه القضية، فإنها لا تعتزم حاليًا اتخاذ أي إجراءات في هذا الخصوص، وستعلن لاحقًا عن أي تطورات جوهرية في هذا الشأن.