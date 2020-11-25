القاهرة (رويترز) – ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن مجلس الوزراء قال يوم الثلاثاء إن هجمات الحوثيين على منشآت حيوية تستهدف “عصب الاقتصاد العالمي وأمن إمداداته”.
كانت الوكالة قالت إن حريقا اندلع يوم الاثنين في خزان وقود بمحطة توزيع منتجات بترولية في مدينة جدة السعودية نتيجة هجوم للحوثيين.
وشدد مجلس الوزراء على “أھمية التصدي لمثل ھذه الأعمال التخريبية والإرھابية والجھات التي تقف خلفها”.
وفي وقت لاحق
أبلغت السعودية مجلس الأمن الدولي بأن جماعة الحوثي اليمنية هي المسؤولة عن هجوم صاروخي على محطة لتوزيع المنتجات البترولية في جدة يوم الاثنين.
وحثت المجلس المكون من 15 دولة على وقف التهديد المحدق بأمن الطاقة العالمية والعملية السياسية الخاصة باليمن والأمن الإقليمي.
وقال السفير السعودي لدى الأمم المتحدة عبد الله المعلمي في رسالة للمجلس في وقت متأخر من مساء الاثنين واطلعت عليها رويترز إنه تبين أن الحوثيين الذين تساندهم إيران مسؤولون عن الهجوم “الإرهابي”.
وأضاف أن السعودية لن تألو جهدا لحماية أراضيها ومواطنيها.